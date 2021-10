L’allerta meteo rossa causa la chiusura delle scuole

Tutti gli hub vaccinali chiusi lunedì nella sicilia orientale

Già oggi, domenica, chiusura precauzionale per due strutture

Rischi anche nella sicilia centrale

Hub e punti vaccinali territoriali chiusi domani, lunedì 25 ottobre, per l’intera giornata in seguito all’allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale. La decisione è stata presa dal commissario per l’emergenza Covid19 per la provincia di catania, Pino Liberti, di concerto con il direttore sanitario dell’Asp, Antonino Rapisarda.

Sospese per maltempo tutte le attività Covid19

Sospese dunque tutte le attività negli hub di Catania, Acireale, S.A. Li Battiati, Misterbianco e Caltagirone. Stop anche in tutti i punti vaccinali territoriali dell’Asp. La chiusura è a scopo precauzionale per tutelare utenti e operatori.

Le attività, tamponi compresi, riprenderanno martedì

Le attività, tamponi drive in compresi, riprenderanno martedì, se le condizioni meteo lo permetteranno. Gli utenti prenotati per la somministrazione del vaccino, potranno presentarsi direttamente negli hub e nei punti vaccinali territoriali non appena ritorneranno operativi. Non è necessario fare una nuova prenotazione.

Scuole chiuse nel messinese e nel Siracusano

Poco dopo le 19 è stata diramata l’ordinanza per la chiusura delle scuole nel messinese che segue la prima ordinanza in questo senso del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, con un’ordinanza, ha disposto per domani la chiusura di tutte le scuole. “Tale decisione, assunta – scrive Italia – in condivisione con i sindaci della provincia e con ordinanza sindacale, è legata alle condizioni meteo avverse previste in queste ore per cui è necessario effettuare un controllo di agibilità degli istituti prima di renderli nuovamente fruibili”.

Stop anche nel Catanese

Anche nel Catanese, le scuole rimarranno chiuse, come annunciato dal sindaco, Salvo Pogliese. “L’impossibilità di prevedere esattamente l’ora e il momento nel quale avverrà il picco dei violenti fenomeni annunciati impone a tutti noi la massima cautela, per il bene dei nostri ragazzi e ragazze, dei lavoratori della scuola e dell’intero corpo docente” spiega sulla sua pagina social il primo cittadino di Catania.

“La chiusura renderà – aggiunge Pogliese – il traffico maggiormente gestibile e consentirà alla Protezione Civile di intervenire anche in funzione preventiva, sul territorio e proprio con il monitoraggio degli edifici scolastici più a rischio”.

La situazione nell’Agrigentino

Il sindaco di Sciacca, nell’Agrigentino, si è accodato ai provvedimenti dei capi delle amministrazioni di Catania e Siracusa.