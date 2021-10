Ciclone Apollo previsto in allontanamento ma sabato darà ancora instabilità

Anche nel weekend il maltempo imperverserà sull’isola

Piogge, venti forti e temporali soprattutto nella zona sudorientale

Ciclone Apollo previsto in allontanamento ma sabato darà ancora instabilità

Piogge, venti forti e temporali. Il maltempo non lascia la Sicilia. Soprattutto la parte sudorientale. Anche per il fine settimana, infatti, le condizioni meteo instabili saranno protagoniste nell’isola. Sabato 30 ottobre è indicata anche allerta rossa nel Catanese, Siracusano ed Ennese. Per domenica 31 ottobre ancora precipitazioni, temporanee schiarite ma in serata atteso ulteriore peggioramento.

Il ciclone mediterraneo Apollo insiste sullo Ionio e determina forte maltempo tra Sicilia orientale e Calabria ionica. In particolare fenomeni intensi con caratteristica di nubifragio, coinvolgono Siracusano e Catanese, Venti forti di Grecale con mareggiate intense sui versanti esposti.

Ciclone Apollo in allontanamento ma ancora attivo

Il ciclone Apollo nel corso del fine settimana si allontanerà gradualmente verso sud/est perdendo energia. Tuttavia riuscirà a rinnovare anche sabato dell’instabilità tra Sicilia e Calabria. Seguirà nei giorni successivi l’arrivo di una nuova perturbazione di origine atlantica con un nuovo peggioramento del tempo nella seconda parte di domenica e poi nuovamente il 1° novembre.

Per sabato 30 ottobre, al mattino piogge diffuse nel Messinese, Catanese, Siracusano e Ragusano, più attenuate nel Palermitano ed Ennese, nuvoloso altrove.

Nel pomeriggio temporali nel Catanese, rovesci nel Messinese, piogge con schiarite nel Siracusano e Ragusano così come nel Palermitano.

In serata previste piogge copiose in tutta la Sicilia centro-orientale.

Mari agitati lo Ionio e lo Stretto di Sicilia est, con forti mareggiate sulle coste, con moto ondoso in attenuazione fino a molto mossi in serata; molto mossi i restanti settori dello Stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione.

Venti da forti a burrasca da Nord sui settori E e S, con rinforzi di burrasca forte nelle prime ore del giorno specie sul settore SudEst, in attenuazione; inizialmente forti dai quadranti settentrionali su restanti settori, in attenuazione.

Temperature stabili

Le temperature rimangono stabili comprese tra 17 e 23 gradi. Previsti 23 gradi ad Agrigento, 19 a Caltanissetta, 21 a Catania, 17 ad Enna, 22 a Messina, 20 a Palermo, 17 a Ragusa, 21 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord, cielo spesso molto nuvoloso o a tratti coperto al Nordovest, anche con precipitazioni in arrivo nel corso del pomeriggio, ma di modesta entità. Soleggiato altrove. Venti meridionali.

Centro, giornata contraddistinta da un cielo a tratto coperto sulle regioni adriatiche e con nubi irregolari su resto delle regioni. Non sono attese precipitazioni. Venti deboli.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con condizioni instabili sulla Calabria, soprattutto sul reggino. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente.

Per domenica 31 ottobre

Continua l’onda di maltempo nell’isola. Piogge al mattino ancora nella zona orientale, temporali nel Siracusano. Temporaneo miglioramento al pomeriggio mentre in serata tornano le precipitazioni sulla maggior parte della regione.

Venti in attenuazione da deboli a moderati. Mari da quasi calmi a mossi, in peggioramento. Temperature da 16 a 22 gradi.

Nel nord Italia deciso aumento della nuvolosità su tutte le regioni, ma le piogge riguarderanno in forma più consistente i settori occidentali, occasionali, entro sera altrove. Mar Ligure molto mosso.

Centro, generale aumento della nuvolosità su tutte le regioni anche con cielo coperto e piogge diffuse in Sardegna e sulle regioni tirreniche, scarse in Umbria, assenti altrove.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà dapprima con cielo parzialmente nuvoloso, poi, dal pomeriggio tenderà a peggiorare con piogge in Campania, in serata/nottata quasi ovunque.