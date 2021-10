Per sabato 30 ottobre, ancora piogge

Arriva il ciclone mediterraneo, attese condizioni meteo veramente difficili

Allerta rossa della protezione civile nella zona orientale dell’isola

Piogge e temporali con fenomeni intensi ed alluvionali

Previste raffiche di vento oltre i 100km orari, mari agitati o molto agitati

Forte maltempo in Sicilia orientale. Il ciclone mediterraneo risale sullo Ionio e determina condizioni meteo veramente difficili su Sicilia e Calabria. Per la giornata di venerdì 29 ottobre previste piogge e temporali che interesseranno i versanti ionici con fenomeni molto intensi e alluvionali nella zona orientale dell’isola.

Piogge diffuse già al mattino in Sicilia occidentale, più intense nelle zone centrali ed orientali. Temporali nel Catanese, Siracusano e Ragusano. Situazione che si protrarrà anche nelle ore pomeridiane. Per la sera potrebbe esserci un’attenuazione dei fenomeni temporaleschi.

Allerta rossa

L’ultimo bollettino della protezione civile regionale, il 21301, indica allerta rossa nel Catanese, Messinese, Siracusano, Ragusano ed Ennese. Allerta arancione nel Nisseno e nel Palermitano, gialla nel Trapanese ed Agrigentino.

Temperature in lieve calo, venti forti a rotazione ciclonica con mari agitati o molto agitati. Mareggiate intense sui tratti esposti.

Ciclone in azione, piogge

Un marcato ed esteso peggioramento del tempo interessa Calabria e Sicilia per l’approfondimento di un vortice depressionario sui bacini più meridionali dello Stivale in lenta risalita verso lo Stretto. Esso sarà responsabile di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale e di locali nubifragi specie sulla Sicilia orientale, sulla Calabria ionica e a ridosso dei rilievi esposti; meglio in Campania pur con qualche isolato piovasco.

Venti, possibili raffiche superiori ai 100 km orari

Anche la ventilazione risulterà tesa o forte tra Sicilia e Calabria. Previste raffiche anche superiori ai 100 km/h tra Siracusano e Ragusano e basso Catanese. Nel corso del weekend scenderà poi nuovamente di latitudine perdendo potenza, riuscendo tuttavia a rinnovare sabato ancora locale instabilità tra Sicilia e Calabria. La traiettoria del ciclone rimane, tuttavia, ancora incerta.

Nel contempo, un fronte atlantico avanzerà da Ovest portando così un nuovo peggioramento del tempo nella seconda parte di domenica e poi nuovamente il 1° novembre. Anche nei primi giorni di novembre, infine, il tempo faticherà a migliorare stante il transito di altri impulsi instabili.

Mari, possibili forti mareggiate in Sicilia orientale

La condizione dei mari: da agitato a molto agitato lo Ionio centro-meridionale, con possibili forti mareggiate sulle coste di Sicilia orientale; agitati i restanti settori dello Ionio, da molto mosso ad agitato Stretto di Sicilia.

Temperature in lieve flessione

Scendono le temperature. Non in maniera drastica. Valori compresi tra i 13 ed i 21 gradi. Previsti 19 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 21 a Catania, 13 ad Enna, 18 a Messina, 18 a Palermo, 17 a Ragusa, 19 a Siracusa, 20 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, ma in Piemonte e Liguria il cielo si presenterà coperto, ma senza piogge. Venti Nordorientali.

Al centro, mattinata con ultime precipitazioni sulla Sardegna settentrionale, sul resto dell’isola il tempo sarà più asciutto. Sul resto delle regioni cielo più coperto sui settori tirrenici.

Nel resto del sud, giornata con piogge battenti e possibili alluvioni su Calabria oltre che gran parte della Sicilia. Sul resto delle regioni il tempo sarà più soleggiato con cielo poco nuvoloso.

Per sabato 30 ottobre, ancora piogge

Per la giornata di sabato 30 ottobre le piogge dovrebbero attenuarsi anche se continueranno ad interessare costantemente il settore orientale e sudorientale dell’isola.

Piogge previste anche nel Palermitano e nell’entroterra dell’Agrigentino. Nel pomeriggio, migliora nella Sicilia occidentale, ancora piogge nel Catanese, Ragusano e Siracusano, schiarite alternate a precipitazioni nel Messinese. In serata condizioni migliorano.

Temperature stabili, prevista tra 16 e 22 gradi. Mari da mossi ad agitati. Venti da deboli a moderati; forti a Catania e Siracusa.

Nel nord Italia cielo spesso molto nuvoloso o a tratti coperto al Nordovest, anche con precipitazioni in arrivo nel corso del pomeriggio, ma di modesta entità. Soleggiato altrove. Venti meridionali.

Nelle regioni centrali giornata contraddistinta da un cielo a tratto coperto sulle regioni adriatiche e con nubi irregolari su resto delle regioni. Non sono attese precipitazioni. Venti deboli.

Nel resto del Sud la giornata trascorrerà con condizioni instabili sulla Calabria. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente.