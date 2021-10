Per venerdì 29 ottobre peggiora in mattinata

Non si ferma l’intensa ondata di maltempo nell’isola e c’è il rischio MediCane

Allerta arancione nel Catanese ed in Sicilia orientale

Per venerdì 29 ottobre previsto un nuovo peggioramento in mattinata

La Sicilia continua ad essere interessata da un’ondata di maltempo intensa. Per la giornata di giovedì 28 ottobre è prevista ancora allerta meteo, arancione a Catania e nelle altre province orientali dell’isola, gialla nelle altre località.

Il rischio MediCane

Come riferisce Weathersicily.it il ciclone subtropicale attualmente situato tra le acque libiche e ioniche continua ad emanare correnti umide orientali che investono in modo diretto il versante ionico della Sicilia (specie catanese), pienamente esposto a tale afflusso. Altrove i fenomeni, inoltrandosi sull’entroterra, tendono a perdere vigore risultando non particolarmente intensi, a differenza di come avviene sul settore costiero orientale. Da giovedì il ciclone si incamminerà verso l’isola con il rischio che diventi un pericoloso Medicane

Nelle ore mattutine previste piogge nel Catanese, molto nuvoloso o nuvoloso nelle altre zone. Nelle ore pomeridiane le piogge si estende nella maggior parte dell’isola. Precipitazioni più intense nel capoluogo etneo, nel Siracusano e nel Ragusano. Situazione stabile in serata.

Allerta arancione in Sicilia orientale

La protezione civile regionale nell’avvio 21300 per rischio meteo-idrogeologico e idraulico indica a Catania, Enna, Ragusa e Siracusa, mentre nel resto delle province siciliane viene indicata allerta gialla.

In particolare vengono indicate precipitazioni “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, con fenomeni più intensi dal pomeriggio sulla Sicilia sud-orientale”.

Venti in peggioramento, Ionio e Stretto di Messina agitati

Nel bollettino vengono indicate le previsioni per mari e venti. Mari Agitati lo Ionio e lo Stretto di Sicilia orientale; molto mosso il resto dello Stretto di Sicilia.

Venti Forti nord-orientali sui settori ionici, con rinforzi di burrasca o burrasca forte nel pomeriggio; localmente forti nord-orientali sul resto dell’Isola.

Temperature in lieve flessione

Temperature massime in leggera flessione. Valori massimi compresi tra i 14 ed i 22 gradi. Previsti 22 gradi ad Agrigento, 17 a Caltanissetta, 20 a Catania, 14 ad Enna, 21 a Messina, 21 a Palermo, 16 a Ragusa, 21 a Siracusa, 22 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord, la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni salvo foschie o nebbie mattutine su Piemonte e Lombardia.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta da un peggioramento del tempo sulla Sardegna dove giungeranno dei rovesci e alcuni temporali. Sul resto delle regioni il bel tempo sarà prevalente.

Nel resto del sud. Sul resto delle regioni sole prevalente.

Per venerdì 29 ottobre peggiora in mattinata

Si intensificano le precipitazioni per venerdì 29 ottobre. Maltempo diffuso in tutta l’isola. In serata potrebbe migliorare. Ma si temono anche alluvioni. Temperature ancora stabili comprese tra i 13 ed i 22 gradi.

Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, ma in Piemonte il cielo si presenterà coperto, ma senza precipitazioni. Venti Nordorientali.

Nelle regioni centrali mattinata con ultime precipitazioni sulla Sardegna settentrionale, sul resto dell’isola il tempo sarà più asciutto. Sul resto delle regioni cielo più coperto sui settori tirrenici.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con piogge battenti e possibili alluvioni su Calabria. Sul resto delle regioni il tempo sarà più soleggiato con cielo poco nuvoloso.