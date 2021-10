Disagi maggiori previsti nel Catanese e nella zona orientale dell'isola

Persiste l’allerta arancione a Catania ed in altre tre province

A Palermo ed in altre 4 province, invece, allerta gialla

A Palermo allerta gialla, a Catania, ed in altre tre province della parte centro e sud orientale della Sicilia, allerta arancione per maltempo. La protezione civile regionale ha diffuso un nuovo avviso, 21300 valido dalle 16 di oggi, 27 ottobre fino alle 24 di domani, 24 ottobre. Avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Allerta arancione

Indicata a Catania, Enna, Ragusa e Siracusa, mentre nel resto delle province siciliane viene indicata allerta gialla.

Previste piogge più intense su Sicilia sud orientale

In particolare vengono indicate precipitazioni “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, con fenomeni più intensi dal pomeriggio sulla Sicilia sud-orientale”.

Venti in peggioramento, Ionio e Stretto di Messina agitati

Nel bollettino vengono indicate le previsioni per mari e venti.

Mari Agitati lo Ionio e lo Stretto di Sicilia orientale; molto mosso il resto dello Stretto di Sicilia.

Venti Forti nord-orientali sui settori ionici, con rinforzi di burrasca o burrasca forte nel pomeriggio; localmente forti nord-orientali sul resto dell’Isola.

Ancora condizioni meteo avverse

Persistono: precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco con fenomeni frequenti sui settori centro orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, attività elettrica e forti raffiche di vento; venti da forti a burrasca, in prevalenza dai quadranti est, con raffiche fino a burrasca forte, specie sui settori orientali. mareggiate lungo le coste esposte.

Quadro meteo

Una perturbazione in arrivo dal mar Libico nelle prossime ore porterà ancora piogge, temporali e venti di burrasca. Potranno verificarsi precipitazioni diffuse e localmente molto intense, accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento.

Attesi inoltre venti di burrasca, dai quadranti orientali, con mareggiate lungo le coste esposte. Il Dipartimento ha quindi valutato una allerta arancione per rischio idraulico, rischio idrogeologico e rischio temporali sulla Sicilia orientale, mentre l’allerta è gialla sui settori estremi della Calabria.

Avrà il suo clou tra domani e venerdì, per poi attenuarsi nel weekend, l’ondata di maltempo in Sicilia e Calabria causata dal vortice ciclonico che oggi si è allontanato dalle due regioni ma domani potrebbe ripresentarsi con maggiore forza fino a diventare ‘Medicane’ (uragano mediterraneo).

Secondo l’esperto rischio di mareggiate

Secondo Flavio Galbiati, meteorologo di iconameteo.it, le piogge in Sicilia e Calabria saranno abbondanti, sferzando zone già duramente colpite dal maltempo, anche per la forte intensità dei venti in rotazione intorno al nucleo del ciclone. Le raffiche potranno superare i 100 km orari e ci sarà il rischio di mareggiate sulle coste esposte: le onde potranno addirittura superare i 4-5 metri di altezza nello Ionio.