Per domenica 14 novembre, sole e qualche nuvole

Residue piogge nel Messinese, nel resto dell’isola cielo sereno

Temperature ancora stabili nella nostra regione

Netto miglioramento delle condizioni meteo in Sicilia per il weekend. Il fine settimana, infatti, vedrà proseguire un contesto atmosferico sostanzialmente stabile, salvo residue instabilità sul Messinese ionico sabato mattina, con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, sia sabato 13 che domenica 14 novembre. Proprio nella città dello Stretto e nel Catanese rimane ancora l’allerta gialla per temporali che però sono in vi via di attenuazione.

Qualche innocua nube in più sarà possibile sul comparto orientale. Venti deboli a regime di brezza, qualche rinforzo di Scirocco solo sui bacini occidentali. Da mosso a poco mosso lo Ionio e il

Canale di Sicilia entro domenica, poco mosso o calmo il Tirreno. Permangono mossi i bacini occidentali. Temperature in calo nei valori minimi a causa delle inversioni termiche notturne, indotte da cielo sereno e calma di vento.

Valori massimi in discesa (tra 8 e 16 gradi), valori massimi ancora stabili inclusi tra i 14 ed i 21 gradi. Previsti 19 gradi ad Agrigento, 17 a Caltanissetta, 21 a Catania, 14 ad Enna, 18 a Messina, 20 a Palermo, 17 a Ragusa, 21 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà caratterizzata da una mattinata con possibilità di nebbie diffuse su gran parte dei settori, poi giungeranno piogge deboli su Alpi, Prealpi, in Lombardia e in Liguria.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta subito da piovaschi in Maremma, poi il tempo peggiorerà gradualmente sulla Toscana con rovesci e temporali. Sole in Sardegna, nubi sparse altrove.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà dapprima con un cielo irregolarmente nuvoloso o localmente coperto, poi tenderà a peggiorare con rovesci su Campania, Basilicata e Puglia meridionale.

Sole e qualche nuvola. Si presenta così il cielo per la giornata di domenica 14 novembre. Fronte nuvoloso che cresce nelle ore pomeridiane ma che dovrebbe rimanere sostanzialmente innocuo e quindi senza precipitazioni. Possibile qualche lieve rovescio nell’Agrigentino. Nuvoloso di sera, possibilità di rovesci nel Siracusano.

Mari da quasi calmi a mossi. Venti deboli e moderati. Temperature massime comprese tra 14 e 21 gradi.

Nel nord d’Italia la giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto a da precipitazioni diffuse su gran parte delle regioni, anche temporalesche. Schiarite soltanto sulla Val d’Aosta.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta da precipitazioni più diffuse su Toscana, coste laziali e su tutta la Sardegna. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con un tempo instabile con temporali su casertano, napoletano, poco nuvoloso altrove ma in serata peggiorerà fortemente sulla Puglia meridionale.