Nuovo avviso della protezione Civile regionale

Condizioni meteo avverse in tutta l’isola

Previsti temporali sui settori costieri centroccidentale

Fenomeni più intensi su Pantelleria ed isole Pelagie

Allerta gialla in tutta la Sicilia per il maltempo che è tornato a colpire ed a far danni nell’isola. La protezione civile regionale ha emesso il nuovo avviso per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico (il numero 21312) valido dalle 16 di oggi 8 novembre fino alla mezzanotte del 9 novembre.

Condizioni meteo avverse

Le condizioni meteo a causa del maltempo vengono considerate “avverse”. Si prevede il persistere di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Precipitazioni

In particolare, le precipitazioni vengono segnalate “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori costieri centrooccidentali della Sicilia meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati e fenomeni più intensi su Pantelleria ed isole Pelagie; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

Mari e venti

Mari molto mossi i restanti bacini occidentali e meridionali. Venti Tendenti a forti orientali in serata.

Il quadro meteo

Piogge ovunque fin dalle prime ore del mattino nella nostra isola per la giornata di martedì 9 novembre. Previsto un peggioramento nel settore occidentale della Sicilia con probabili temporali nel Trapanese. Miglioramento in serata con i rovesci temporaleschi che dovrebbero affievolirsi. Tempreature previste tra i 16 ed i 22 gradi.

L’esondazione del torrente Morello

Oggi, intanto, è esondato il torrente Morello, all’altezza dell’area industriale di Lercara Friddi. Impercorribile, su quel tratto, la strada statale S.S 186. L’area, purtroppo, non è nuova ad episodi simili. Nel 2017, un uomo è morto travolto dall’acqua dopo che il fiume, di solito un rigagnolo all’apparenza innocuo, si è trasformato in una trappola d’acqua.

I sindaci invitano alla prudenza

Oggi, le piogge insistenti ne hanno causato una nuova esondazione. I sindaci della zona invitano i cittadini alla prudenza e ad evitare gli spostamenti.

Preoccupazione per gli studenti

A quanto accaduto di aggiunge la preoccupazione per i ragazzi che si trovano a scuola. Il liceo di Lercara Friddi è frequentato da studenti che arrivano da tutto il comprensorio.

Bomba d’acqua a Santo Stefano Quisquina

Paura anche nell’Agrigentino. Un violento nubifragio si è abbattuto su Santo Stefano Quisquina, dove le strade si sono trasformate in torrenti di fango.

“Invito la Cittadinanza a uscire di casa solo se strettamente necessario”: così il sindaco Francesco Cacciatore ha diramato l’avviso a tutta la cittadinanza tramite i social. Al momento non si registrano danni a persone.

Il sindaco: “Paese in ginocchio”

“Il nostro paese, soprattutto a causa dei mancati lavori di regimentazione delle acque piovane, che aspettiamo ormai da due anni, è in ginocchio”, dice il sindaco Cacciatore. E ancora: “Ho più volte sollecitato, come amministrazione abbiamo pulito tombini e caditoie, ma la bomba d’acqua di oggi è stata davvero violenta”.

Torna la paura

La Sicilia dunque, severamente danneggiata dal ciclone Apollo, torna nella paura per questa nuova ondata di maltempo.

Escursionisti salvati dal nubifragio in provincia

Un gruppo di escursionisti sono stati sorpresi dalle forti piogge nella zona provincia orientale nel palermitano nei pressi della riserva orientata Monte Carcaci che si trova nei comuni tra Castronovo di Sicilia e Prizzi.

Sono stati tutti soccorsi dai vigili del fuoco, protezione civile e portati in salvo.

Traffico provvisoriamente bloccato il traffico su statale 643

La strada statale 643 “Di Polizzi” è provvisoriamente chiusa al traffico dal km 19,100 al km 21,700, tra Scillato e Polizzi Generosa (PA), per la presenza di fango sul piano viabile a causa delle intense precipitazioni.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata in A19, e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Riaperte al transito la statale 121 e la 189

Le due strade erano state chiuse a causa di allagamenti in territorio comunale di Roccapalumba (PA) al km 196,300, e 189 “Della Valle del Platani” dal km 0 al km 6, in prossimità del bivio Manganaro.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Sospeso traffico treni sulla linea Palermo-Agrigento-Catania

Il traffico ferroviario sulla linea Palermo-Agrigento/Catania è sospeso tra Montemaggiore e Roccapalumba per l’allagamento della sede ferroviaria provocato dalla pioggia incessante. I tecnici Rfi sono a lavoro per ripristinare la funzionalità in sicurezza della linea. In corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria, con treni attestati a Caltanissetta Xirbi e Cammarata San Giovanni Gemini.

Attivato il servizio sostitutivo con autobus fra Palermo e Agrigento e Palermo e Catania, e fra Cammarata e Palermo, Caltanissetta Xirbi e Palermo. Al momento non è invece possibile garantire il collegamento con la località di Roccapalumba-Alia.