Un gruppo di escursionisti sono stati sorpresi dalle forti piogge nella zona provincia orientale nel palermitano nei pressi della riserva orientata Monte Carcaci che si trova nei comuni tra Castronovo di Sicilia e Prizzi.

Sono stati tutti soccorsi dai vigili del fuoco, protezione civile e portati in salvo.

Traffico provvisoriamente bloccato il traffico su statale 643

La strada statale 643 “Di Polizzi” è provvisoriamente chiusa al traffico dal km 19,100 al km 21,700, tra Scillato e Polizzi Generosa (PA), per la presenza di fango sul piano viabile a causa delle intense precipitazioni.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata in A19, e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Riaperte al transito la statale 121 e la 189

Le due strade erano state chiuse a causa di allagamenti in territorio comunale di Roccapalumba (PA) al km 196,300, e 189 “Della Valle del Platani” dal km 0 al km 6, in prossimità del bivio Manganaro.

Sospeso traffico treni sulla linea Palermo-Agrigento-Catania

Il traffico ferroviario sulla linea Palermo-Agrigento/Catania è sospeso tra Montemaggiore e Roccapalumba per l’allagamento della sede ferroviaria provocato dalla pioggia incessante. I tecnici Rfi sono a lavoro per ripristinare la funzionalità in sicurezza della linea. In corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria, con treni attestati a Caltanissetta Xirbi e Cammarata San Giovanni Gemini. Attivato il servizio sostitutivo con autobus fra Palermo e Agrigento e Palermo e Catania, e fra Cammarata e Palermo, Caltanissetta Xirbi e Palermo. Al momento non è invece possibile garantire il collegamento con la località di Roccapalumba-Alia.

Violento nubifragio nel termitano, straripa il fiume San Leonardo

Un violento nubifragio si è abbattuto nella zona di Termini Imerese. Il fiume San Leonardo è straripato nei pressi della zona industriale di Termini Imerese. Strade allagate non solo a Termini, ma anche a Sciara, Campofelice di Roccella e Lercara Friddi.

Paura sulla Pa-Ag invasa dall’acqua del torrente Morello

Gravi disagi si registrano anche altrove. E’ esondato il torrente Morello, all’altezza dell’area industriale di Lercara Friddi. Impercorribile, su quel tratto, la strada statale S.S 186.

Strade chiuse al transito

Nubifragio su Santo Stefano Quisquina, strade allagate, “paese in ginocchio”

Un violento nubifragio si è abbattuto a partire da questa mattina su Santo Stefano Quisquina, nell’Agrigentino. Le strade si sono trasformate in fiumi di fango. Per il momento non si segnalano danni a persone.