Nubifragio su Santo Stefano Quisquina, strade allagate, “paese in ginocchio”

08/11/2021

Un violento nubifragio si è abbattuto a partire da questa mattina su Santo Stefano Quisquina, nell’Agrigentino.

Le strade si sono trasformate in fiumi di fango. Per il momento non si segnalano danni a persone.

Il sindaco: “Non uscite da casa”

Il sindaco del piccolo comune, che conta poco più di 4mila abitanti, Francesco Cacciatore, alle 11:15 ha diramato tramite i social un annuncio nel quale si legge: “Invito la Cittadinanza a uscire di casa solo se strettamente necessario”.

“Il paese in ginocchio”

“Il nostro paese, soprattutto a causa dei mancati lavori di regimentazione delle acque piovane, che aspettiamo ormai da due anni, è in ginocchio”, dice il sindaco Cacciatore. “Ho più volte sollecitato, come amministrazione abbiamo pulito tombini e caditoie, ma la bomba d’acqua di oggi è stata davvero violenta”.

Paura sulla Palermo-Agrigento invasa dall’acqua del torrente Morello

Gravi disagi si registrano anche altrove. E’ esondato il torrente Morello, all’altezza dell’area industriale di Lercara Friddi. Impercorribile, su quel tratto, la strada statale S.S 186.

Nel 2017 un uomo è morto travolto dall’acqua

L’area, purtroppo, non è nuova ad episodi simili. Nel 2017, un uomo è morto travolto dall’acqua dopo che il fiume, di solito un rigagnolo all’apparenza innocuo, si è trasformato in una trappola d’acqua.

I sindaci invitano alla prudenza

Oggi, le piogge insistenti ne hanno causato una nuova esondazione. I sindaci della zona invitano i cittadini alla prudenza e ad evitare gli spostamenti.

A quanto accaduto si aggiunge la preoccupazione per i ragazzi che si trovano a Lercara Friddi e che devono fare rientro nelle propri paesi. Il liceo di Lercara, infatti, è frequentato da studenti che arrivano da tutto il comprensorio.

Un violento nubifragio si è abbattuto anche nella zona di Termini Imerese. Il fiume San Leonardo è straripato nei pressi della zona industriale della cittadina. Strade allagate non solo a Termini, ma anche a Sciara, Campofelice di Roccella e Lercara Friddi, come già detto.

Allagamenti anche a Trabia, Caccamo e Cerda, In poche ore è caduta tanta pioggia che ha mandato in tilt l’intera zona.

Tante le auto rimaste impantanate e soccorse dai vigili del fuoco. Numerosi i tombini esplosi.

Strade chiuse al transito, personale di Anas sul posto

A causa dell’allagamento del piano viabile causato dalle intense precipitazioni, sono provvisoriamente chiuse al traffico le strade statali 121 “Catanese”, in territorio comunale di Roccapalumba (Pa) al km 196,300, e 189 “Della Valle del Platani” dal km 0 al km 6, in prossimità del bivio Manganaro.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

(foto tratta da Grandangolo Agrigento)