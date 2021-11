Per sabato 13 novembre, torna il sole in molte zone

Ancora piogge, temporali e maltempo soprattutto in mattinata

Condizioni climatiche in miglioramento nel pomeriggio e nelle ore serali

Per sabato 13 novembre torna il sole e non dovrebbero esserci precipitazioni

Piogge, temporali e maltempo soprattutto sulla Sicilia orientale ma c’è un miglioramento previsto nel pomeriggio ed in serata. La giornata di venerdì 12 novembre, tra la notte e il mattino, vede un contesto atmosferico perturbato tra alto Catanese e Messinese orientale con possibili forti rovesci o temporali persistenti.

Fenomeni tendenti a scemare nel corso del pomeriggio, seppur in un contesto ancora a tratti instabile. Poco nuvoloso o nuvoloso altrove. In serata ancora possibile instabilità sparsa sul messinese orientale.

Venti moderati di Scirocco sull’alto Ionio, deboli di direzione variabile altrove. Mari mossi, poco mosso il Tirreno. Temperature stazionarie.

Allerta arancione e gialla

La protezione civile nell’ultimo avviso diffuso ieri pomeriggio ha indicato allerta arancione nel Catanese e Messinese, in cinque province c’è l’allerta gialla Palermo, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta.

Temperature stabili

Rimangono stabili le temperature massime. Previste tra i 13 ed i 21 gradi. Ad Agrigento previsti 18 gradi, 16 gradi a Caltanissetta, 21 a Catania, 13 ad Enna, 19 a Messina, 20 a Palermo, 17 a Ragusa, 20 a Siracusa, 20 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nel nord, la giornata sarà caratterizzata da una mattinata con possibili nebbie diffuse sulle zone di pianura, ma il cielo si presenterà con molte nubi e isolati piovaschi in Emilia.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta dapprima da piovaschi intermittenti sulle regioni peninsulari e rovesci sulla Sardegna occidentale, poi da piogge su Lazio interno, Abruzzo e Molise.

Nel resto Sud: la giornata trascorrerà con una maggior probabilità di precipitazioni sulla Campania e sulla Calabria, dapprima deboli poi via via più moderate. Sul resto delle regioni più soleggiato.

Per sabato 13 novembre, torna il sole

I miglioramenti meteo dovrebbero essere più marcati per la giornata di sabato 13 novembre. In mattinata è previsto sole e qualche velatura nella stragrande maggioranza dell’isola. Nuvole più diffuse nell’Agrigentino, Messinese e Catanese. Fronte nuvoloso che si sposta e si attenua nelle ore pomeridiane ed in serata.

Mari poco mossi e mossi. Venti deboli e moderati. Temperature stazionarie, tra 13 e 21 gradi.

Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da una mattinata con possibilità di nebbie diffuse su gran parte dei settori, poi giungeranno piogge deboli su Alpi, Prealpi, in Lombardia e in Liguria.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta da piogge subito sulle Marche, poi nel pomeriggio soltanto sulle coste settentrionali della Toscana, ma deboli. Cielo irregolarmente nuvoloso altrove.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà dapprima con un cielo irregolarmente nuvoloso o localmente coperto, poi tenderà a peggiorare con rovesci su Campania, Basilicata e Puglia meridionale.