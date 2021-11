Per mercoledì 10 novembre, ancora instabilità

Piogge e temporali per il 9 novembre con annessa allerta gialla per condizioni avverse

Temperature massime stabili, in calo rispetto al weekend, tra i 17 ed i 22 gradi

Ancora instabilità per la giornta del 10 novembre

Piogge, temporali ed un calo delle temperature. La giornata di martedì 9 novembre in Sicilia prevede queste condizioni meteo nell’isola. Nondimeno è prevista anche una allerta gialla in tutte e nove le province indicante condizioni meteo avverse.

Il quadro meteo per il 9 novembre

Come riferisce WeatherSicily.it la depressione atlantica tenderà a tornare indietro diversi chilometri ad ovest, situandosi a sud-est delle isole Baleari. Tale situazione barica determinerà, di conseguenza, il ritorno della linea instabile verso la Sicilia centro-occidentale.

Ci attendiamo un contesto generalmente molto nuvoloso su tutta la regione, con rovesci e temporali sparsi tendenti a coinvolgere tra la notte e il primo mattino il comparto centro-orientale. Possibili fenomeni insistenti ad est dell’etneo.

Peggiora nel corso della mattinata sulla Sicilia centro-occidentale, con rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi. Al pomeriggio persiste instabilità sul settore occidentale, ma con probabile tendenza ad un miglioramento entro sera.

Massime stabili

Temperature massime stabili che confermano la discesa di ieri, lunedì 8 novembre. Valori massimi compresi tra i 17 ed i 22 gradi. Previsti 22 gradi ad Agrigento, 19 a Caltanissetta, 21 a Catania, 17 ad Enna, 22 a Messina, 20 a Palermo, 19 a Ragusa, 22 a Siracusa, 22 a Trapani.

Mari e venti

Venti da deboli a moderati da est-sud/est. Mari: da mosso a molto mosso entro sera il Canale di Sicilia e lo Ionio, mosso o poco mosso il Tirreno.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Venti settentrionali.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta da un tempo più compromesso sulla Sardegna e sulle regioni adriatiche sono previste precipitazioni a tratti anche forti sull’isola. Più sole altrove.

Nel resto del sud, nubi sparse altrove.

Per mercoledì 10 novembre, ancora instabilità

La tendenza per mercoledì 10 novembre vede la depressione atlantica in stallo sul Mediterraneo occidentale: ciò comporterà ancora una fase marcatamente instabile sulla Sicilia centro-occidentale, esposta al flusso umido meridionale in quota.

Previsti in mattinata temporali nel Palermitano, Trapanese ed Agrigentino, pioggia ovunque. Nel pomeriggio il fronte temporalesco dovrebbe spostarsi nell’asse centro sudiorientale. Sempre previsti rovesci di una certa intensità nel Palermitano ma anche nel Catanese. Situazione che potrebbe perdurare anche nelle ore serali.

Mari mossi e molto mossi. Venti moderati. Forti nell’Ennese e nel Messinese. Temperature stabili, tra i 14 ed i 22 gradi.

Nel nord Italia la giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente via via più coperto e da precipitazioni su Piemonte e Liguria. Qualche sprazzo di sole soltanto sul Triveneto.

Nel centro, la giornata sarà contraddistinta da condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse al mattino sulla Sardegna, poi qui migliora. Cielo coperto su Adriatiche e nubi irregolari altrove.

Nel resto del sud maggior probabilità di precipitazioni diffuse e intense interesserà localmente la Calabria, soprattutto il reggino. Altrove, cielo irregolarmente nuvoloso.