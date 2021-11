Per lunedì 8 novembre, peggioramento e piogge

Domenica 7 novembre all’insegna della variabilità con temperature ancora alte

Previsti infatti picchi compresi tra 25 e 27 gradi sul Palermitano e Messinese

Per lunedì 8 novembre previsto un peggioramento, piogge e calo delle temperature

Ancora clima variabile in Sicilia. La giornata di domenica 7 novembre è all’insegna della variabilità e di una frequente alternanza tra fasi soleggiate e nuvolosità medio-alta e stratiforme, più estesa e compatta nelle ore pomeridiane e serali.

Non esclusi brevi e occasionali piovaschi serali in Sicilia. Temperature in sensibile rialzo sul nord Sicilia con picchi di 25-27°C su Palermitano e Messinese.

Ventilazione debole o localmente moderata dai quadranti meridionali. Mari ancora mossi o molto mossi.

Temperature ancora alte

Temperature massime ancora in lieve aumento che oscillano tra 16 a 26 gradi, ben oltre le medie stagionali. Previsti 21 gradi ad Agrigento, 22 a Caltanissetta, 22 a Catania, 16 ad Enna, 23 a Messina, 26 a Palermo, 21 a Ragusa, 23 a Siracusa, 23 a Trapani. Valori assolutamente ben al di là della media stagionale.

Nel resto d’Italia

Al nord, giornata caratterizzata da generali condizioni di tempo asciutto, ma il cielo sarà in gran parte coperto in pianura e più soleggiato sulle Alpi. Verso sera peggiora in Liguria.

Al centro, bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà alcun problema a splenderà in un cielo che si presenterà in gran parte soleggiato. Piogge sparse su Sardegna e Toscana.

Nel resto del sud netto miglioramento del tempo con il cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso o anche coperto sui settori ionici, sarà poco nuvoloso sul resto delle regioni. Venti meridionali.

Per lunedì 8 novembre, peggioramento e piogge

Un marcato peggioramento delle condizioni meteo è atteso nel corso della prossima settimana: tra l’8 e l’11 novembre, infatti, la circolazione ciclonica tenderà ad estendere la sua influenza verso Est, fino a coinvolgere ampi settori del Sud Italia. I massimi effetti della nuova fase di maltempo sono attesi in Sicilia e sui versanti ionici della Calabria.

Per lunedì 8 novembre previste piogge sparse in tutta l’isola fin dal mattino. Nel pomeridiano potrebbero esserci anche degli acquazzoni nel Palermitano mentre continuano le precipitazioni nel resto dell’isola fino alle ore serali.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali; locali rinforzi da Scirocco sull’area ionica. Mari ancora tutti mossi o molto mossi. Temperature comprese tra 15 e 22 gradi.

In nord Italia la giornata trascorrerà con un cielo in gran parte coperto e da precipitazioni in arrivo dal pomeriggio dal Nordest verso la Lombardia orientale. Sarà più soleggiato altrove.

Al centro la giornata trascorrerà con un cielo in gran parte coperto e da precipitazioni in arrivo sulla Toscana e sulla Sardegna, anche forti. Entro sera piogge anche sul resto delle regioni.

Nel resto del sud, la giornata sarà contraddistinta da un generale e graduale peggioramento del tempo con precipitazioni che nel corso del giorno saranno via via più diffuse e anche forti.