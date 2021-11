Per sabato 6 novembre, ancora nuvole e possibili piogge

Rimane l’instabilità nell’isola con possibili piogge e schiarite

Le temperature massime rimangono miti, tra i 19 ed i 24 gradi

Asciutto tra Calabria e Sicilia, fatta eccezione per occasionali e deboli piovaschi in prossimità dei principali comprensori montuosi. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione a orientali. Questo in estrema sintesi il quadro Meteo nell’isola che caratterizzerà i prossimi giorni e l’inizio del weekend.

Più in particolare, per la giornata di venerdì 5 ottobre, cielo velato e nuvoloso al mattino con possibili piogge e schiarite nel Catanese. Nelle ore pomeridiane possibili precipitazioni e schiarite nel Siracusano e Ragusano. Peggioramento di sera con possibili piogge sparse nel Palermitano, Ennese, Catanese, entroterra Nisseno ed Agrigentino. Nuvoloso altrove.

Valori massimi ancora miti e più alti rispetto alla media del periodo. Valori massimi previsti compresi tra 19 e 24 gradi. Previsti 24 gradi ad Agrigento, 23 a Caltanissetta, 22 a Catania, 19 ad Enna, 24 a Messina, 21 a Palermo, 23 a Ragusa, 23 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da un cielo coperto sulla pianura padana, dove potranno verificarsi riduzioni della visibilità a causa della nebbia. Altrove avremo invece, più sereno.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta da un graduale, ma via via più diffuso peggioramento del tempo dalla Sardegna verso Lazio e regioni adriatiche. Asciutto altrove; venti settentrionali.

Nel resto del sud, piogge in Campania e Basilicata, alternate a temporanee schiarite; qualche precipitazione a carattere sparso bagnerà anche la Puglia centro-settentrionale, nubi irregolari altrove.

Per sabato 6 novembre, ancora nuvole e possibili piogge

Sabato 6 novembre situazione Meteo ancora instabile nell’isola. Previste piogge tra il Palermitano, Messinese e zone interne dell’Ennese e del Catanese oltre che nell’Agrigentino. Schiarite e piogge nel proseguimento della giornata anche nel Trapanese con miglioramento diffuso ovunque nel tardo pomeriggio e nelle ore serali.

Mari mossi, tendenti all’agitato. Venti moderati. Temperature previste tra i 16 ed i 26 gradi.

Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da un cielo coperto sulla pianura padana, dove potranno verificarsi riduzioni della visibilità a causa della nebbia. Altrove avremo invece, più sereno.

Nelle regioni centrali, tempo instabile su gran parte delle regioni. La giornata sarà contraddistinta da rovesci e temporali più probabili su Sardegna, Umbria e regioni adriatiche, sarà più soleggiato il Lazio.

Nel resto del sud piogge in Campania e Basilicata, alternate a temporanee schiarite; qualche precipitazione a carattere sparso bagnerà anche la Puglia centro-settentrionale, nubi irregolari altrove.