Per domenica 7 novembre, possibile peggioramento in serata

Ancora clima instabile in Sicilia con un weekend incerto

Possibili piogge nella parte occidentale dell’isola

Temperature miti, ben oltre i valori medi del periodo, tra i 18 ed i 27 gradi

Prosegue la fase instabile con nuove precipitazioni sui settori occidentali della Sicilia. Il cielo si presenterà perlopiù nuvoloso con piogge sparse a carattere intermittente. Un temporaneo miglioramento è atteso durante la giornata di domenica 7 novembre.

Sotto l’aspetto termico domani, sabato 6 novembre, avvertiremo un ulteriore aumento delle temperature (specie sui settori meridionali), ed osserveremo ancora nuvolosità sparsa tendente a rilasciare qualche piovasco localizzato. Palermitano, Trapanese ed Agrigentino potrebbero essere interessati a queste precipitazioni.

La ventilazione diverrà moderata di Levante, arrecando ventilazione di terra presso il settore costiero meridionale, dove probabilmente si supereranno diffusamente i 25 gradi di massima. Valori massimi prossimi i 24°C attesi sul settore tirrenico.

Contesto termico maggiormente più fresco sul versante ionico, dove la ventilazione di Levante provenendo dal mare dovrebbe mantenere i valori massimi tra i +21/+22°C. Mosso o molto mosso il Canale di Sicilia e lo Ionio, poco mosso il Tirreno sotto costa.

Temperature miti

Rimangono alte per il periodo le temperature massime comprese tra i 18 ed i 27 gradi. Come riferisce weathersicily.it, previsti 26 gradi ad Agrigento, 23 a Caltanissetta, 23 a Catania, 18 ad Enna, 25 a Messina, 27 a Palermo, 22 a Ragusa, 22 a Siracusa e 22 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da un cielo coperto sulla pianura padana, dove potranno verificarsi riduzioni della visibilità a causa della nebbia. Altrove avremo invece, più sereno.

Centro, tempo instabile su gran parte delle regioni. La giornata sarà contraddistinta da rovesci e temporali più probabili su Sardegna, Umbria, Lazio e regioni adriatiche, più sole in Toscana.

Nel resto del sud, invece, a giornata sarà caratterizzata da piogge su Campania, Basilicata e Puglia centro- settentrionale, sul resto delle regioni il tempo sarà più asciutto anche se con nuvolosità compatta.

Per domenica 7 novembre, possibile peggioramento in serata

La giornata di domenica 7 novembre vedrà maggiori schiarite al mattino, tendenti ad essere nuovamente sostituite da nubi alte entro pranzo sul comparto sud-orientale, in successiva estensione al resto dell’isola al pomeriggio.

In serata un possibile peggioramento del tempo potrebbe avere luogo sul comparto centrale, tendente a protrarsi sul settore tirrenico del palermitano. Non si esclude, localmente, qualche temporale di forte intensità in prossimità del palermitano. Venti da moderati a deboli di Scirocco. Mari molto mossi, mosso il Tirreno. Temperature in generale calo.

Nel nord Italia la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di tempo asciutto, ma il cielo sarà in gran parte coperto in pianura e più soleggiato sulle Alpi. Verso sera peggiora in Liguria.

Nelle regioni centrali, bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà alcun problema a splenderà in un cielo che si presenterà in gran parte soleggiato. Cielo coperto sulle regioni adriatiche.

Nel resto del sud, netto miglioramento del tempo con il cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso o anche coperto sui settori ionici, sarà poco nuvoloso sul resto delle regioni. Venti meridionali.