Dopo la tregua e il ritorno ad una caldo improvviso, eccessivo e fuori stagione, ecco l’atteso e previsto peggioramento delle condizioni meteo. Dopo una notte di vento e pioggia si prepara una prima parte della settimana di condizioni di pioggia e folate ad intermittenza. temperature in calo ma non ancora fredde.

LUNEDI 08 NOVEMBRE

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo in gran parte coperto e da precipitazioni in arrivo sin dal mattino dal Nordest verso la Lombardia orientale e la Liguria. Sarà più sole altrove.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo in gran parte coperto e da precipitazioni in arrivo sulla Sardegna e quindi sulle regioni adriatiche. Fenomeni localmente intensi sull’isola.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da un generale e graduale peggioramento del tempo con precipitazioni che nel corso del giorno saranno via via più diffuse in Campania e sul Gargano.

MARTEDI 09 NOVEMBRE

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Venti settentrionali.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un tempo più compromesso sulla Sardegna e sulle regioni adriatiche sono previste precipitazioni a tratti anche forti sull’isola. Più sole altrove.

Sud: Dapprima precipitazioni su Puglia e Basilicata, poi, nel corso del pomeriggio e quindi sera le piogge associate anche a locali temporali guadagneranno gran parte dei settori.

MERCOLEDI 10 NOVEMBRE

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto in pianura, ma con scarse precipitazioni. Sul resto dei settori sarà irregolarmente nuvoloso. Venti nordorientali.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse al mattino sulla Sardegna, poi qui migliora. Cielo coperto su Adriatiche e nubi irregolari altrove.

Sud: Maggior probabilità di precipitazioni diffuse e intense interesserà la Sicilia e localmente la Calabria, soprattutto il reggino. Altrove, cielo irregolarmente nuvoloso.