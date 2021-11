Il nuovo avviso della protezione civile

Condizioni meteo peggiorano nell’isola

Previste precipitazioni sparse

Allerta gialla in tutta la Sicilia

Finisce la tregua, scricchiolante, dal maltempo in Sicilia. Il sole che ha fatto capolino in molte località saluta e lascia spazio a nuove instabilità ed a possibili disagi e danni. Le condizioni meteo peggiorano nell’isola e torna l’allerta gialla per condizioni meteo avverse, valido fino alle ore 24 di domani, 16 novembre.

Il nuovo avviso

La protezione civile regionale ha diffuso l’avviso 21319. Particolare attenzione per le precipitazioni “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e meridionali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori con quantitativi cumulati deboli”.

Mari e venti

Mari, molto mosso lo Ionio; localmente molto mosso lo Stretto di Sicilia. Venti tendenti a forti dai quadranti orientali sui settori meridionali e ionici.

Quadro Meteo

Il fronte sale di latitudine rinnovando nella notte ancora qualche fenomeno su alta Campania e Calabria ionica settentrionale. Possibilità di locali piogge nel pomeriggio/sera anche su Sicilia e nuovamente basso versante tirrenico.

Per martedì 16 novembre previsto un peggioramento nel pomeriggio nelle zone centro sudorientali dell’isola. In quella zona previste piogge alternate a schiarite.

In serata il fronte nuvoloso si espande. Indicate precipitazioni nel Palermitano e Trapanese, mentre, nella zone orientale dell’isola, piogge nel Messinese e Catanese. Temperature ancora stabili, da 13 a 22 gradi.

Previsioni per il 17 novembre

Per il 17 novermbre previsto un ulteriore peggioramento con piogge sparse ovunque e possibili temporali nel Catanese nelle ore mattutine.

Precipitazioni continuano anche nel pomeriggio benché viene indicato un miglioramento ed in diverse zone dovrebbero esserci delle schiarite. In serata, nuovoloso nella zone centro occidentale dell’isola, con possibili precipitazioni nel Catanese, Ennese, Siracusano e Ragusano. Temperature comprese tra 10 ed i 21 gradi. Mari: da poco mossi a mossi. Venti da deboli a moderati.