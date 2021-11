Scoppia la 'guerra dell'acqua' mentre l'Ars tenta di salvare i comuni in crisi

Il Meteo in Sicilia, maltempo in peggioramento, possibili nubifragi – LE PREVISIONI

Zone franche montane in Sicilia, “Quello che preoccupa è l’incertezza”

Ars, nasce l'intergruppo per i cambiamenti climatici

18:32

Cancelleri, "Frecciabianca non è alta velocità ma ci sono 9 miliardi per le reti in Sicilia"