Peggiora il maltempo in Sicilia già interessato da precipitazioni intense e nubifragi nella zona occidentale. Piogge, temporali e condizioni meteo avverse. Disagi intensificati nell’isola. La protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta arancione valido fino alla mezzanotte di mercoledì 17 novembre.

Condizioni meteo avverse

Nell’avviso 21320 sono indicate chiaramente condizioni meteo avverse. Si legge: “Dal pomeriggio di oggi, martedì 16 novembre 2021, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento”.

Precipitazioni

Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali ed orientali, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto, con quantitativi cumulati deboli.

Mari molto mossi lo Ionio, Tirreno e Stretto di Sicilia

Mari: Molto mosso lo Ionio meridionale; localmente molto mossi il Tirreno meridionale e lo Stretto di Sicilia.

Venti: Inizialmente forti sud-orientali, in attenuazione.

Nubifragi nel Palermitano

Un violento nubifragio ha colpito Termini Imerese nella tarda mattinata. La pioggia non tende a placarsi e sta causando danni in più punti della città. Si registrano i primi disagi: strade completamente allagate (tra queste la trafficata via Libertà), tombini scoperchiati e strade dissestate.

In seguito a quanto accaduto solo pochi giorni fa a causa della pioggia si teme per i sottopassaggi. Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione.

Il forte nubifragio si è abbattuto violentemente anche su Caccamo. Il paese è stato colpito o da una violenta grandine che ha causato rallentamenti e disagi. Particolarmente interessata è la contrada di San Giovanni li Greci, nella SP21.

Paura per alcuni residenti e per gli automobilisti che transitavano la strada: alcune auto sono rimaste bloccate a causa della strada dissestata e del fango. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno aiutato gli automobilisti ad uscire dalla propria autovettura.

Tromba d’aria a Bisacquino ed alla Bandita

Una tromba d’aria ha interessato il territorio di Bisacquino. Nel corso del passaggio del forte vento è stata distrutta una struttura leggera adibita a copertura per ricovero merci e attrezzi agricoli di un’azienda locale. Anche nel capoluogo le condizioni meteo sono peggiorate. Pioggia incessante da qualche ora tiene in ostaggio la città ed una tromba d’aria è stata avvistata al largo della Bandita.

Traffico bloccato sulla Ss 121 “Catanese” a Roccapalumba

Sulla strada statale 121 “Catanese” il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del km 202, in territorio comunale di Roccapalumba, nel Palermitano, per la presenza di fango sul piano viabile. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Panico per due trombe d’aria nel Trapanese

In mattinata, paura per due tromba d’aria che si sono formate in mare tra Menfi e Mazara. Una sul fronte Marinella di Selinunte nel Trapanese ha gettato nel panico centinaia di persone che temevano arrivasse a terra. L’altra all’altezza di Tre Fontane frazione di Campobello di Mazara

Le trombe d’aria si sono mosse dal mare di Menfi fino a Mazara del Vallo e la gente ha filmato l’evento invocando antiche litanie usate dai pescatori per farlo cessare. Contemporaneamente, sulla zona, dal mare fino all’abitato di Castelvetrano (Trapani), si è registrata una forte grandinata con chicchi molto grossi.