Intervenuti i vigili del fuoco, volontari protezione civile e agenti polizia municipale

Il maltempo torna ad imperversare nel Palermitano. Una tromba d’aria ha interessato il territorio di Bisacquino. Nel corso del passaggio del forte vento è stata distrutta una struttura leggera adibita a copertura per ricovero merci e attrezzi agricoli di un’azienda locale.

Sono state divelte anche alcune recinzioni e si è registra anche il danneggiamento di alcuni alberi da frutto lungo il percorso seguito dalla tromba d’aria prima di esaurire la sua potenza distruttiva. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile e gli agenti della polizia municipale.

Tromba d’aria alla Bandita, nubifragi a Termini e Caccamo

Anche nel capoluogo le condizioni meteo sono peggiorate. Pioggia incessante da qualche ora tiene in ostaggio la città ed una tromba d’aria è stata avvistata al largo della Bandita. Inoltre ci sono nubifragi a Termini Imerese e Caccamo.

Panico per due trombe d’aria nel Trapanese

In mattinata, paura per due tromba d’aria che si sono formate in mare tra Menfi e Mazara. Una sul fronte Marinella di Selinunte nel Trapanese ha gettato nel panico centinaia di persone che temevano arrivasse a terra. L’altra all’altezza di Tre Fontane frazione di Campobello di Mazara

Le trombe d’aria si sono mosse dal mare di Menfi fino a Mazara del Vallo e la gente ha filmato l’evento invocando antiche litanie usate dai pescatori per farlo cessare. Contemporaneamente, sulla zona, dal mare fino all’abitato di Castelvetrano (Trapani), si è registrata una forte grandinata con chicchi molto grossi.

Una settimana fa altre due trombe d’aria

Il 9 novembre, si sono verificati due eventi simili a causa del maltempo. Paura a Canicattì (Agrigento) e Serradifalco (Caltanissetta) dove si sono registrate delle trombe d’aria, con raffiche di vento molto forti che hanno sradicato ulivi secolari lungo la SS122. Il tratto ferroviario tra la SS640 e il passaggio a livello di Serradifalco è rimasto interrotto per qualche ora; collegamento interrotto anche nella SS122 tra Canicattì e Caltanissetta in contrada Salice.

A Canicattì, in contrada Grottarossa, una piccola tromba d’aria in pochi attimi ha seminato paura e distruzione.

Il ciclone ha sradicato diversi segnali stradali, vigneti e qualsiasi cosa trovava nella sua direzione. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Danni alle aziende agricole per la tromba d’aria a Vittoria

Dieci giorni fa, il maltempo ha sferzato anche Vittoria, nel Ragusano. Tantissimi i danni che si sono registrati nelle aree dove ci sono le aziende agricole del Vittoriese: la tromba d’aria ha sradicato le serre, mandando all’aria le produzioni e conseguentemente gli investimenti degli imprenditori del settore, assolutamente strategico non solo a Vittoria ma in una buona fetta del Ragusano e della Sicilia orientale.

Una petroliera ha rischiato di schiantarsi ad Augusta

Il 5 novembre scorso, un’altra tromba d’aria aveva investito il Siracusano. Una petroliera di 3616 tonnellate ha rischiato di schiantarsi verso la diga foranea del porto commerciale di Augusta, a causa della tromba d’aria.

E’ stato determinante l’intervento dei piloti e dai rimorchiatori, che l’hanno riportata in sicurezza nonostante una avaria alle macchine.