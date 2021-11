Per venerdì 26 novembre, acquazzoni in Sicilia occidentale

La giornata di giovedì 25 novembre 2021 vedrà un deciso peggioramento delle condizioni meteo a causa dell’avvicinamento della perturbazione atlantica, attualmente situata sul Mediterraneo occidentale. Questo porterà piogge e temporali che hanno determinato l’allerta gialla nell’isola.

Sarà l’arrivo del fronte freddo ad apportare l’arrivo di piogge e temporali, in spostamento da ovest verso est durante l’arco della giornata. Nel dettaglio saranno le province occidentali e meridionali della Sicilia ad osservare per prime il peggioramento, con diffuse piogge e temporali prossime a manifestarsi entro la mattina. Al pomeriggio veloce peggioramento del tempo altrove.

I fenomeni maggiormente significativi dovrebbero coinvolgere il ragusano-siracusano al mattino, nonché il Trapanese occidentale. Su queste zone indicate non si escludono locali nubifragi. Nel corso della serata il fronte perturbato tenderà a traslare verso levante, coinvolgendo ancora buona parte delle province centro-orientali. Migliora ad occidente.

Mari e venti

Venti moderati da sud-sud/est, tendenti a ruotare a Libeccio una volta traslato il fronte. Molto mosso il Canale di Sicilia, da mosso ad agitato lo Ionio entro sera, da poco mosso a mosso il Tirreno.

Temperature in discesa

Temperature in generale calo. Massime previste tra 11 e 21 gradi. Previsti 18 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 17 a Catania, 11 ad Enna, 16 a Messina, 21 a Palermo, 15 a Ragusa, 17 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Cielo prevalentemente coperto e da precipitazioni via via più diffuse dal Nordovest in lento spostamento verso il Nordest in serata. Neve sulle Alpi occidentali a 800 metri circa.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un peggioramento del tempo con rovesci e temporali sulle regioni peninsulari in spostamento da Ovest verso Est. Maltempo sulla Sardegna occidentale.

Nel resto del sud, tempo instabile con precipitazioni diffuse, a tratti temporalesche e molto forti, possibili su gran parte delle regioni, meno in Basilicata. Possibili nubifragi sulle coste ioniche.

Per venerdì 26 novembre, acquazzoni in Sicilia occidentale

Per la gioranta di venerdì 26 novembre, acquazzoni a più riprese sulla Sicilia occidentale, fenomeni assai più blandi, sporadici e irregolari altrove in un contesto improntato alla variabilità atmosferica. Venti moderati o tesi dai quadranti occidentali. Mari: Canale di Sicilia molto mosso; da molto mossi ad agitati il basso Tirreno e lo Ionio con rischio di mareggiate lungo i tratti costieri esposti a Ponente.

Nel nord Italia, nevicate copiose sulle Alpi a circa 1000 metri, maltempo diffuso sul Friuli Venezia Giulia e tempo più asciutto in pianura, anche soleggiato in Piemonte e Liguria. Venti di Libeccio.

Nelle regioni centrali la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di maltempo su Toscana, Lazio, Umbria a Sardegna. Attesi temporali forti e nubifragi sulle coste tirreniche, anche tornado.

Nel resto del sud, infine, le condizioni di maltempo intenso sulla Campania dove sono attesi anche nubifragi lungo le coste. Rovesci anche sulla Calabria centro-settentrionale, più soleggiato altrove.