Condizioni meteo avverse

Allerta gialla in tutta la Sicilia per temporali e piogge

Possibili disagi per il 25 novembre e per il giorno dopo

Venti forti e mari mossi, temperature in calo

Nuova allerta gialla in Sicilia. Previste, infatti, piogge e temporali e con essi anche disagi in tutta l’isola. Il nuovo avviso della protezione civile regionale, valido dalle 16 di oggi alla mezzanotte di giovedì 25 novembre, indica, inoltre, condizioni meteo avverse.

In particolare, “Dalle prime ore di domani, giovedì 25 novembre 2021, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento.

Precipitazioni

Nell’avviso numero 21328, le precipitazioni vengono riportate “Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, localmente elevati sui settori orientali”.

Venti forti e mari molto mossi

Venti Localmente forti meridionali sulle coste. Mari, invece, localmente molto mossi.

Quadro meteo

La giornata di giovedì 25 novembre 2021, dunque, vedrà un deciso peggioramento delle condizioni meteo a causa dell’avvicinamento della perturbazione atlantica, attualmente situata sul Mediterraneo occidentale. Sarà l’arrivo del fronte freddo ad apportare l’arrivo di piogge e temporali, in spostamento da ovest verso est durante l’arco della giornata.

Nel dettaglio saranno le province occidentali e meridionali della Sicilia ad osservare per prime il peggioramento, con diffuse piogge e temporali prossime a manifestarsi entro la mattina. Al pomeriggio veloce peggioramento del tempo altrove. I fenomeni maggiormente significativi dovrebbero coinvolgere il Ragusano-Siracusano al mattino, nonchè il Trapanese occidentale. Su queste zone indicate non si escludono locali nubifragi.

Nel corso della serata il fronte perturbato tenderà a traslare verso levante, coinvolgendo ancora buona parte delle province centro-orientali. Migliora ad occidente.

Venti moderati da sud-sud/est, tendenti a ruotare a Libeccio una volta traslato il fronte. Molto mosso il Canale di Sicilia, da mosso ad agitato lo Ionio entro sera, da poco mosso a mosso il Tirreno.

Temperature in generale calo con massime previste tra gli 11 ed i 18 gradi.