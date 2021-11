Per mercoledì 24 novembre ancora condizioni variabili

Le prossime 48 ore sul Mediterraneo vedranno l’isolamento della perturbazione atlantica presso la penisola iberica, previsioni meteo indicano ancora condizioni incerte nella nostra regione. Martedì 23 novembre in Sicilia si affermerà in quota un flusso occidentale associato alla secondaria depressione prossima a collocarsi sul Tirreno, il quale sarà capace di apportare qualche pioggia tra la notte e il primo mattino presso il settore occidentale e meridionale della regione.

Al pomeriggio possibili fenomeni sparsi sul messinese e sui rilievi settentrionali, prossimi a permanere fino a sera.

Venti moderati di Ponente-Libeccio sul settore occidentale e centro-meridionale, deboli altrove: mari generalmente mossi, poco mosso lo Ionio sotto costa.

Temperature in lieve calo

Massime in lieve calo che vanno dai 13 ai 20 gradi. Previsti 18 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 20 a Catania, 13 ad Enna, 20 a Messina, 20 a Palermo, 16 a Ragusa, 20 a Siracusa, 19 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: condizioni di bel tempo al Nordest e in Lombardia. Più instabile sul Piemonte occidentale e settentrionale con neve sulle Alpi a 1000 metri. Cielo spesso coperto in Liguria.

Centro: la giornata sarà contraddistinta da qualche precipitazione su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso.

Resto del sud, forte instabilità sulla Campania e sul Gargano. Attesi rovesci e anche temporali. Piogge alternate a schiarite in arrivo in Basilicata e sulla Calabria settentrionale, più sole altrove

Per mercoledì 24 novembre ancora condizioni variabili

La giornata di mercoledì 24 novembre vedrà un contesto generalmente nuvoloso o poco nuvoloso, con possibili piogge sparse tra Messinese e Catanese ionico, a causa di umide correnti di levante al suolo. Fenomeni tendenti ad espandersi entro sera sul comparto sud-orientale.

Venti di Scirocco in graduale aumento sui settori occidentali, a causa dell’avvicinamento della perturbazione atlantica posta ad ovest. Mari generalmente mossi, molto mossi i bacini occidentali entro sera. Temperature stazionarie.

Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso. Soltanto verso sera tenderà a peggiorare in Liguria e in nottata su Piemonte ed Emilia.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta da una mattinata con cielo molto nuvoloso o coperto. Nel pomeriggio comincerà e peggiorare diffusamente in Sardegna e verso le coste tirreniche.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà dapprima con un cielo poco o parzialmente nuvoloso, piovoso in Basilicata e con rare piogge altrove. In tarda serata comincerà a peggiorare in Sicilia.