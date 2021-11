Per lunedì 22 novembre, piogge (anche temporali) e schiarite

Sole e nuvole al mattino ed al pomeriggio, piogge sparse in serata. Queste le previsioni Meteo in Sicilia per la giornata di domenica 21 novembre, mentre per lunedì sono previste condizioni instabili con rovesci, anche temporaleschi, e schiarite.

Per domenica 21 novembre al mattino sarà soleggiato con poche nuvole quasi ovunque. Le condizioni varieranno nel pomeriggio con un’intensificazione diffusa del fronte nuvoloso e prime precipitazioni deboli nell’Agrigentino.

Piogge in serata nel Trapanese, Agrigentino, Ragusano ed Ennese.

Venti in graduale rotazione rinforzo da Ostro e Libeccio. Mari: poco mossi, salvo residui rinforzi del moto ondoso sullo Ionio a largo.

Temperature in calo

Calano lievemente le temperature. Massime previste tra i 12 ed i 20 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 20 a Catania, 12 ad Enna, 17 a Messina, 19 a Palermo, 15 a Ragusa, 19 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: la giornata sarà caratterizzata da un cielo nebbioso sulla Pianura Padana o anche coperto. Nubi irregolari sulle Alpi e piogge in arrivo sulla Liguria centro- orientale.

Centro: peggioramento del tempo sulle coste della Toscana e in Sardegna. Sul resto delle regioni avremo un cielo irregolarmente nuvoloso, ma in peggioramento serale sul Lazio.

Nel resto del sud: giornata trascorrerà con un tempo più stabile e soleggiato al mattino e al primo pomeriggio, poi tenderà a peggiorare in Campania.

Per lunedì 22 novembre, piogge e schiarite

Dopo una notte caratterizzata da probabili acquazzoni nell’Agrigentino e nel Ragusano, sono previste piogge mattutine nel Siracusano, Ragusano ed Ennese. Nel pomeriggio piogge e schiarite nel Palermitano, stessa situazione nel Ragusano e Siracusano. Previsto miglioramento in serata anche se dovrebbero essere presenti nubi irregolari sul settore occidentale dell’isola.

Mari da poco mossi a mossi, venti moderati. Temperature in risalita, tra i 13 ed i 22 gradi.

Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e con precipitazioni che dal Nordovest si portano velocemente verso il Nordest, nevose a 1300 metri.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta da un peggioramento del tempo con rovesci temporaleschi forti su Toscana e Lazio. Piogge diffuse in Umbria e più asciutto su Adriatiche e in

Sardegna. Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con condizioni di maltempo sulla Campania e Salento. Nel pomeriggio insisterà il maltempo in Campania, nubi irregolari altrove.