Condizioni variabili per la giornata del 12 ottobre

Temperature in flessione un po’ ovunque, valori più freschi

Per mercoledì 13 ottobre previsto un peggioramento soprattutto di sera

Piogge, nuvole e schiarite. La giornata del 12 ottobre presenta condizioni Meteo variabili con possibilità di qualche rovescio nel Palermitano e Messinese mentre è previsto un peggioramento per mercoledì 13 soprattutto tra il pomeriggio e le ore serali.

Per martedì 12 ottobre, condizioni variabili nel Palermitano e Messinese con possibili piogge mentre nel resto dell’isola ci saranno condizioni dal poco nuvoloso al nuvoloso. Situazione similiare anche nel pomeriggio e nella sera.

Precipitazioni isolate, anche a carattere di breve rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Mari da poco mossi a mossi. Venti moderati.

Temperature in flessione

Scendono le temperature nell’isola. Generalmente più fresco ovunque. Valore massimo previsto nel Siracusano, nel Catanese e nell’Agrigentino con 23 gradi, 22 gradi previsti nel Palermitano e Trapanese, 20 nel Messinese, 19 nel Nisseno e Ragusano, 16 nell’Ennese

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo su gran parte delle regioni. Nubi diffuse su Triveneto, Liguria ed Emilia, ma con tempo asciutto. Neve diffusa sui confini alto atesini.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta da un cielo via via più coperto sulle regioni adriatiche e sulla Sardegna settentrionale, ma senza precipitazioni previste. Più sole altrove.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con nubi irregolari su gran parte delle regioni, qualche rovescio interesserà la Puglia e la Sicilia settentrionale. Temperature massime tra 10 e 21 gradi.

Per mercoledì 13 ottobre attesi temporali in serata

Al mattino arrivano le piogge nel Trapanese e nell’Agrigentino. Poi nelle ore pomeridiane il fronte delle precipitazioni si sposterà ad est lasciando il Trapanese ma rimanendo nell’Agrigentino ed approdando nell’Ennese e nel Catanese.

In serata possibili temporali nel Palermitano con piogge anche nel Messinese.

Mari da quasi calmi a mossi, in peggioramento. Venti moderati.

Temperature massime previste dai 26 gradi di Siracusa ai 16 di Enna.

Nel nord Italia giornata caratterizzata da precipitazioni in Romagna con neve sopra i 1600 metri, neve anche sui confini alto atesini. Cielo prevalentemente sereno sul resto delle regioni.

Nel centro, la giornata sarà contraddistinta da un tempo via via più instabile e perturbato sulle regioni adriatiche, sulla bassa Sardegna e sul Lazio centro-meridionale. Neve sopra i 1500 metri.

Nel resto del sud, infine, graduale peggioramento del tempo su tutte le regioni con precipitazioni via via più diffuse e forti, anche con temporali e nubifragi in serata. Neve copiosa sopra i 1700/2000 metri.