Le previsioni nell'Isola

Freddo e maltempo in arrivo in Sicilia

Temperature in picchiata sull’Isola

Le previsioni fino a sabato

Saranno giorni caratterizzati da freddo intenso quelli che arrivano. Da domani e per il weekend ma anche per l’inizio della prossima settimana, anche in Sicilia si farà sentire il freddo a causa dell’incursione artica sull’Europa. Le temperature si prevedono al si sotto della media stagionale e il gelo sarà il protagonista.

Gelo anche in Sicilia

Previsto un brusco abbassamento delle temperature a partire da weekend sulla Sicilia quando irromperanno venti gelidi dalla Russia responsabili di piogge e nevischio. Domani, venerdì 12 febbraio, il tempo sarà variabile e in peggioramento in serata.

Le previsioni per domani

Al Nord affluiscono venti gelidi dalla Siberia: la giornata sarà all’insegna di un cielo spesso coperto in pianura, precipitazioni nevose fino in pianura su Piemonte ed Emilia, anche pavese. Centro: Tempo instabile dapprima su Toscana e Lazio, poi anche sul resto delle regioni. La neve scenderà dapprima in collina, poi in serata su pianura e coste di Toscana e regioni adriatiche.Sud: Giornata che sarà contraddistinta da un tempo in lento, ma graduale peggioramento con cielo spesso coperto e precipitazioni in serata che assumeranno carattere nevoso fin sopra i 300m.

Il meteo sabato

Al Nord giornata di ghiaccio per venti di Burian sulle nostre regioni. Il bel tempo sarà prevalente, il sole splenderà in un cielo sereno. Sul cuneese occidentale potrà nevicare debolmente.Centro: Burian sulle nostre regioni. Tempo instabile su Marche meridionali, Abruzzo e Molise con nevicate fin sulle coste e sotto forma di bufera. Precipitazioni sul Lazio, sereno in Toscana.Sud: Maltempo su tutte le regioni con precipitazioni che assumeranno carattere nevoso anche su pianure e coste di Puglia, Campania, Basilicata, in collina su Calabria e Sicilia.