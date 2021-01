le previsioni nell'isola

Le previsioni del tempo in Sicilia per le prossime ore.

Dopo le giornate all’insegna della variabilità, con fenomeni sparsi, lo scenario meteorologico sul Mediterraneo tornerà ad essere dominato da più miti e umide correnti oceaniche, foriere, per l’ultimo week end di gennaio, di un nuovo incremento della copertura nuvolosa e di deboli piogge nel sud Italia mentre, nella nostra isola, di un graduale ma significativo miglioramento.

Dalle prime ore del mattino, infatti, cieli sereni o poco nuvolosi, caratterizzeranno la Sicilia.

In particolare nell’entroterra sarà meno probabile la formazione di banchi nuvolosi più ampi.

Cieli sereni o al massimo velati su tutto il versante nord occidentale dell’isola, con sporadici addensamenti nell’agrigentino e nel siracusano.

Situazione analoga nel messinese dove potranno verificarsi brevi ed isolati piovaschi.

Nel pomeriggio la nuvolosità diminuirà a partire dalle aree orientali per spostarsi verso il trapanese.

Ulteriore lieve peggioramento in serata che coinvolgerà sopratutto le zone meridionali dell’isola, mentre resterà stabile la situazione sulla costa tirrenica.

Si prevedono per questo venerdì temperature in aumento, sia nei valori massimi che in quelli minimi sopratutto nei tratti costieri.

Venti provenienti dai quadranti occidentali di moderata intensità investiranno le coste siciliane, penetrando debolmente nell’entroterra, con eccezione del ragusano e siracusano dove potranno presentarsi fenomeni maggiormente accentuati.

Litorali quindi caratterizzati da mari mossi, ad eccezione del ragusano e del messinese tirrenico che tenderanno al molto mosso.

Ancora molto mossi i mari al largo e sulle isole.

Per quanto riguarda il resto della Penisola, invece, al Nord condizioni di tempo spesso instabile sul Friuli

Venezia Giulia, con precipitazioni a carattere sparso; cielo coperto sulla Pianura Padana, nevicate lungo i confini

alpini.

Al Centro venti di Libeccio; condizioni di tempo spesso instabile lungo l’Appennino centrale, con piogge sparse

occasionali; altrove invece avremo un maggiore e più ampio soleggiamento.

Al Sud deboli piogge raggiungeranno, nel corso del giorno, la Campania e la Calabria, mentre sul resto dei settori

avremo un maggiore e più ampio soleggiamento. Valori termici in aumento.

Sabato invece, la giornata trascorrerà con un tempo più piovoso e localmente temporalesco su Campania, Calabria

tirrenica e Sicilia occidentale.