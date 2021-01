Meteo Sicilia, ancora residua instabilità e qualche pioggia, in aumento le temperature

La ripartenza delle lezioni in presenza al 50% per le superiori, dopo stop zona rossa e con screening

Lavorare insieme affinché ci possa essere una ripresa delle lezioni in presenza, sia nelle seconde e terze medie, sia negli istituti superiori (al 50 per cento). L’auspicio è quello di tornare in aula il primo febbraio o comunque al cessare della “zona rossa” in Sicilia.

..