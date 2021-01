Meteo Sicilia, giornata piÃ¹ stabile con qualche pioggia, in aumento le temperature

Meteo Sicilia, giornata più stabile con qualche pioggia, in aumento le temperature

Redazione di

27/01/2021

Alta pressione e tempo più stabile, anche se non sempre soleggiato in Sicilia; umide correnti occidentali apporteranno molte nubi e qualche debole pioggia a fine giornata sulle aree tirreniche di Campania e Calabria. Temperature in rialzo. Venti moderati di Ponente. Mari generalmente da molto mossi a mossi. Le previsioni per i prossimi giorni Venerdì – Al Nord le condizioni di tempo spesso instabile sul Friuli Venezia Giulia, con precipitazioni a carattere sparso; cielo coperto sulla Pianura Padana, nevicate lungo i confini alpini.Centro: Venti di Libeccio; condizioni di tempo spesso instabile lungo l’Appennino centrale, con piogge sparse occasionali; altrove invece avremo un maggiore e più ampio soleggiamento. Sud: Deboli piogge raggiungeranno, nel corso del giorno, la Campania e la Calabria, mentre sul resto dei settori avremo un maggiore e più ampio soleggiamento. Valori termici in aumento. Sabato – Al Nord la giornata sarà caratterizzata da un graduale peggioramento con precipitazioni che dal Nordovest si porteranno verso il Nordest in serata. Neve debole sulle Alpi sopra i 900-1000m.Centro: La giornata sarà contraddistinta da un peggioramento del tempo dapprima su Toscana e Umbria, successivamente anche sul Lazio e in tarda serata pure sulle Marche. Neve a 1600 metri.Sud: Tempo in prevalenza stabile con cielo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio il tempo comincerà a peggiorare in Campania con precipitazioni via via più forti in serata e nottata.

Alta pressione e tempo più stabile, anche se non sempre soleggiato in Sicilia; umide correnti occidentali apporteranno molte nubi e qualche debole pioggia a fine giornata sulle aree tirreniche di Campania e Calabria. Temperature in rialzo. Venti moderati di Ponente. Mari generalmente da molto mossi a mossi.

Le previsioni per i prossimi giorni

Venerdì – Al Nord le condizioni di tempo spesso instabile sul Friuli Venezia Giulia, con precipitazioni a carattere sparso; cielo coperto sulla Pianura Padana, nevicate lungo i confini alpini.Centro: Venti di Libeccio; condizioni di tempo spesso instabile lungo l’Appennino centrale, con piogge sparse occasionali; altrove invece avremo un maggiore e più ampio soleggiamento. Sud: Deboli piogge raggiungeranno, nel corso del giorno, la Campania e la Calabria, mentre sul resto dei settori avremo un maggiore e più ampio soleggiamento. Valori termici in aumento.

Sabato – Al Nord la giornata sarà caratterizzata da un graduale peggioramento con precipitazioni che dal Nordovest si porteranno verso il Nordest in serata. Neve debole sulle Alpi sopra i 900-1000m.Centro: La giornata sarà contraddistinta da un peggioramento del tempo dapprima su Toscana e Umbria, successivamente anche sul Lazio e in tarda serata pure sulle Marche. Neve a 1600 metri.Sud: Tempo in prevalenza stabile con cielo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio il tempo comincerà a peggiorare in Campania con precipitazioni via via più forti in serata e nottata.