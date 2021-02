Le previsioni nell'Isola

Una nuova perturbazione raggiunge il Tirreno, innescando piogge, rovesci e locali temporali nel meridione anche se in Sicilia il clima dovrebbe essere stabile ma piuttosto asciutto e mite per l’intera mattinata a con tendenza a graduale peggioramento dal Tr

Temperature in rialzo con massime fino a 21-23°C sulla Sicilia tirrenica. Venti moderati o tesi di Libeccio, in rotazione a Ponente e Maestrale nel corso della serata al transito del sistema frontale. Mari molto mossi.

Le previsioni per i prossimi giorni

Giovedì – Al Nord generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. In serata cominceranno a soffiare venti via via più freddi di estrazione siberiana.Centro: Bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con nubi sparse sulle coste adriatiche. In serata si copre su Marche, Abruzzo e Molise per venti di Nordest.Sud: Precipitazioni più consistenti sulle coste del basso Tirreno (Campania, Calabria), altrove il bel tempo sarà prevalente con cielo con nubi sparse, sereno in Sicilia.

Venerdì – Al Nord affluiscono venti gelidi dalla Siberia: la giornata sarà all’insegna di un cielo spesso coperto in pianura, precipitazioni nevose fino in pianura su torinese e cuneese. Crollo termico. Centro: Tempo instabile dapprima su Toscana e Lazio, poi anche sul resto delle regioni. La neve scenderà dapprima in collina, poi in serata su pianura e coste di Toscana e regioni adriatiche.Sud: Giornata che sarà contraddistinta da un tempo in lento, ma graduale peggioramento con cielo spesso coperto e precipitazioni in serata che assumeranno carattere nevoso fin sopra i 200m.