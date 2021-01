le previsioni nell'isola

Avvio di weekend all’insegna di una maggiore stabilità con cielo sereno e assenza di piogge un po’ ovunque nell’Isola. Una situazione che però non dovrebbe durare. Un più incisivo peggioramento delle condizioni meteorologiche è atteso a partire dalle regioni peninsulari tra la serata di sabato e le prime ore di domenica gennaio per effetto dell’instaurazione di una nuova circolazione depressionaria sui mari italiani, foriera di piogge, rovesci e locali manifestazioni temporalesche.

Temperature in nuova sensibile ripresa, stante il rinforzo dei venti di Libeccio e Ponente. Mari da mossi a molto mossi.

Le previsioni per i prossimi giorni

Domenica – Al Nord La giornata sarà caratterizzata da un tempo più instabile su Veneto, FriuliVG ed Emilia Romagna con più nubi e piogge al mattino. Sole altrove. Venti dai quadranti settentrionali. Centro: La giornata sarà contraddistinta da precipitazioni che attraverseranno tutte le regioni peninsulari, localmente moderate e nevose sugli Appennini sopra i 1200 metri. Sud: La giornata trascorrerà con un tempo spiccatamente instabile con precipitazioni possibili su gran parte delle regioni, ma più forti su Campania e Calabria. Nevicate sopra i 1300 metri.

Lunedì – Al Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo con nubi sparse e anche nebbioso sulla Pianura Padana. Sono attese nevicate diffuse sui confini alpini della Valle d’Aosta. Centro: Graduale peggioramento del tempo sulle regioni tirreniche e in Sardegna con piogge e locali temporali. Più soleggiato invece sulle regioni adriatiche con nubi sparse. Sud: La giornata trascorrerà con un precipitazioni via via più diffuse su Campania, Calabria tirrenica e infine sulla Sicilia, specie centro-occidentale. Tempo più soleggiato altrove.