Ancora una giornata di caldo anomalo di scirocco per domenica in Sicilia e in particolare su Palermo ma è l’ultima. E come spesso accade la fine dello scirocco e il ritorno verso le normali temperature di stagione portano con se la pioggia. Le precipotazioni sono attese dal pomeriggio di domenica per le successive 24 o 36 ore e il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, domenica 7 febbraio ma in possibile polungamento su lunedì 8 febbraio

Il livello di allerta, per la giornata di domani, è di colore giallo (quindi livello di attenzione) per condizioni meteo avverse.

In particolare, “dal pomeriggio di domani per 24-36 si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia centro-occidentale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali con raffiche fino a burrasca forte specie sui settori settentrionali”.

Le previsioni per le pèrpossime ore più in generale sono quelle rese note dal sito iLMeteo.it.

Per domenica 7 febbraio: Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo coperto e precipitazioni diffuse, meno in Emilia Romagna. Venti di Libeccio e Scirocco. Nevicate diffuse sulle Alpi sopra i 1200 metri. Centro: Peggioramento del tempo su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio e con precipitazioni diffuse, anche temporalesche. Cielo con nubi sparse sui settori adriatici. Neve oltre i 1500 metri. Sud: La giornata trascorrerà con un cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso dappertutto, dal pomeriggio peggiorerà con piogge in Campania e poi sul resto delle regioni.

Per lunedì 8 febbraio: Nord: La giornata trascorrerà con un tempo un po’ instabile sulle Alpi del Triveneto con nevicate sopra i 900 metri. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Centro: Debole instabilità sugli Appennini e sulla Sardegna interna. Sul resto dei settori e regioni cielo irregolarmente nuvoloso. Verso sera tenderà a peggiorare sulle regioni tirreniche. Sud: La giornata sarà caratterizzata da una certa instabilità su Cilento, Salento, Calabria, poi migliorerà quasi ovunque con nubi sparse, meno sulle coste tirreniche. Sole altrove.

Per martedì 9 febbraio: Nord: La giornata trascorrerà con un cielo coperto sulle pianure dell’Emilia Romagna con piogge deboli, sarà più asciutto altrove con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Venti di Libeccio. Centro: Precipitazioni diffuse, spesso molto forti o temporalesche su Toscana, Umbria e Lazio. Nubi sparse sui versanti adriatici e sulla Sardegna. Nevicate sopra i 1400 metri. Sud: Graduale aumento della nuvolosità sulla Campania con precipitazioni via via più diffuse, poi anche in Calabria. Sul resto delle regioni piogge più diffuse sul Salento, scarse altrove.