Non si ferma l’ondata di maltempo che ha caratterizzato gli ultimi giorni in Sicilia e in buona parte del Sud Italia. Leggera tregua ma con tempo instabile nella giornata di lunedì ma pioggia che la fa da padrona nei giorni seguenti. Queste le previsioni per la prima parte della settimana

LUNEDI 11 OTTOBRE

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti deboli settentrionali. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un tempo diffusamente instabile sulle regioni adriatiche dove ci saranno precipitazioni a tratti forti su Abruzzo e Molise. Più soleggiato altrove. Sud: La giornata trascorrerà con un tempo spiccatamente instabile su tutte le regioni con rovesci a tratti intensi, meno probabili lungo le coste campane e sulla Sicilia meridionale.

MARTEDI 12 OTTOBRE

Nord: La giornata sarà caratterizzata dal bel tempo su gran parte delle regioni. Nubi diffuse su Triveneto, Liguria ed Emilia, ma con tempo asciutto. Neve diffusa sui confini alto atesini. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo via via più coperto sulle regioni adriatiche, sul basso Lazio e sulla Sardegna settentrionale, ma senza piogge. Più sole altrove. Sud: La giornata trascorrerà con nubi irregolari su gran parte delle regioni, qualche rovescio interesserà la Puglia e la Sicilia settentrionale. Temperature massime tra 11 e 22 gradi.

MERCOLEDI 13 OTTOBRE

Nord: La giornata sarà caratterizzata da precipitazioni in Romagna con neve sopra i 1600 metri, neve anche sui confini alto atesini. Cielo prevalentemente sereno sul resto delle regioni. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un tempo via via più instabile e perturbato sulle regioni adriatiche, sulla bassa Sardegna e sul Lazio centro- meridionale. Neve sopra i 1500 metri. Sud: Graduale peggioramento del tempo su tutte le regioni con precipitazioni via via più diffuse e forti, anche con temporali e nubifragi in serata. Neve copiosa sopra i 1700/2000 metri.