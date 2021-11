Inizio di settimana con la pioggia in Sicilia ma senza fenomeni temporaleschi eccessivi. Migliora martedì e torna a peggiorare mercoledì ma con temperature nella media stagionale e per lo più tempo coperto ma piovoso solo a tratti

LUNEDI’ 22 NOVEMBRE

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e con precipitazioni che dal Nordovest si portano velocemente verso il Nordest, nevose a 1300 metri.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un peggioramento del tempo con rovesci temporaleschi forti su Toscana e Lazio. Piogge diffuse in Umbria e più asciutto su Adriatiche e in Sardegna.

Sud: La giornata trascorrerà con condizioni di maltempo sulla Campania e inizialmente su Sicilia e Salento. Nel pomeriggio insisterà il maltempo in Campania, nubi irregolari altrove.

MARTEDI’ 23 NOVEMBRE

Nord: Cielo poco o parzialmente nuvoloso su Triveneto e Lombardia orientale. Al Nordovest e in Emilia avremo cielo coperto e precipitazioni, nevose sulle Alpi sopra i 1200 metri circa.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da qualche precipitazione su Marche, Abruzzo e Molise. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, sereno in Sardegna.

Sud: Condizioni di instabilità sulla Campania. Attesi rovesci e anche temporali. Piogge deboli su Gargano, moderate in Basilicata, cielo sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni. Venti consistenti ma non particolarmente forti

MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto, dal pomeriggio comincerà a peggiorare con piogge dalla Liguria verso il Piemonte in serata e nottata.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da una mattinata con cielo molto nuvoloso o coperto. Nel pomeriggio comincerà e peggiorare diffusamente in Sardegna e verso le coste tirreniche.

Sud: La giornata trascorrerà dapprima con un cielo poco o parzialmente nuvoloso, poi via via più piovoso dalla Sicilia verso il resto delle regioni in serata e nottata. Venti deboli.