Nuovo avviso della protezione civile regionale

Previsti temporali e forti piogge anche per il 26 novembre

Allerta gialla in diverse province dell’isola

Temporali, piogge forti ed ancora condizioni Meteo avverse. Sarà ancora allerta gialla in alcune province della Sicilia anche per il 26 novembre. La protezione civile regionale ha diffuso un nuovo avviso, il 21329 per rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Per il pomeriggio odierno, le province interessate dall’allerta gialla sono Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta, mentre un’allerta arancione (Preallarme) interessa la parte orientale dell’isola, ovvero il Messinese, Catanese, Ennese, Siracusano e Ragusano.

Secondo l’avviso, domani, venerdì 26 novembre, dalla mezzanotte e per le 24 ore successive, allerta gialla nel Trapanese, Agrigentino, Messinese e Catanese. Precipitazioni, però, sempre indicate.

Condizioni Meteo avverse

Persistono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento. dalle prime ore di domani, 26 novembre per 12-18h, si prevedono venti di burrasca sud-occidentali, specie sui rilievi settentrionali, con rinforzi di burrasca forte. mareggiate lungo le coste esposte.

Precipitazioni, mari e venti

Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centrosettentrionali, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori occidentali.

Mari: Da molto mossi ad agitati tutti i bacini, temporaneamente molto agitati al mattino lo Ionio ed in serata il Tirreno settore est

Venti: Tendenti a forti sud-occidentali, con rinforzi di burrasca sui settori tirrenici e i rilievi.

Le previsioni per venerdì 26 novembre

Ancora piogge e rovesci temporaleschi in Campania e sull’alta Calabria tirrenica; acquazzoni a più riprese sulla Sicilia occidentale, fenomeni assai più blandi, sporadici e irregolari altrove in un contesto improntato alla variabilità atmosferica. Venti moderati o tesi dai quadranti occidentali. Mari: Canale di Sicilia molto mosso; da molto mossi ad agitati il basso Tirreno e lo Ionio con rischio di mareggiate lungo i tratti costieri esposti a Ponente.