Coinvolti loculi antichi con resti di inizio del secolo scorso

Il crollo di un muro al cimitero comunale Angeli di Caltanissetta ha causato nella mattinata anche la distruzione di una quindicina di loculi antichi contenenti resti di inizio del secolo scorso.

I vigili del fuoco, insieme ai dipendenti dell’ufficio tecnico e al personale dell’Asp, sono al lavoro da questa mattina sotto la pioggia per mettere in sicurezza il muro, che sarà circondato da un’area transennata, e per cercare di restituire i resti ai propri cari.

Probabilmente il muro, costituito da blocchi di tufo, ha risentito delle piogge battenti di queste ultime settimane che ne hanno determinato il crollo.

L’unica nota positivo è l’orario dell’evento: stamani, intorno alle 7. Questo ha evitato che potessero esserci gravi danni alle persone. Ad un orario diverso le conseguenze avrebbero potuto essere più gravi.

Intervento vigili del fuoco su Sp5

Sempre i vigili del fuoco sono intervenuti sulla Sp5, una strada vicinale che porta verso San Cataldo, dove si è inclinato un muro con sopra un albero pericolante.

Il vento ferma gli aliscafi alle Eolie

La bufera di vento alle Eolie, con raffiche da ovest-sud-ovest blocca i collegamenti con gli aliscafi. Da Milazzo è partita solo la nave “Bridge” della Siremar per Vulcano, Lipari, Salina e ritorno. I disagi maggiori si registrano nelle isole minori che sono isolate da due giorni. A Milazzo bloccati alcuni camion di carichi alimentari e i pendolari, compresi medici e docenti.

Fermi i mezzi per Ustica

A causa del maltempo non sono partiti da Palermo i mezzi per l’isola Ustica. Aliscafi e traghetto sono rimasti in banchina.

Non parte traghetto Palermo-Napoli della Tirrenia

Il maltempo ha fatto saltare il collegamento marittimo Palermo-Napoli operato dalla Tirrenia. Il mancato arrivo in Campania del traghetto farà rinviare anche la rotta inversa prevista domattina. I collegamenti riprenderanno domani sera.

Prima neve sulle Madonie

La prima neve è caduta sulle strade provinciali che da Petralia Sottana e Isnello conducono a Piano Battaglia. Le arterie sono percorribili ma con pneumatici da neve o con l’ausilio delle catene.

La neve, come previsto, ha ammantato i comuni delle Madonie, come Gangi, Petralia Soprana e Sottana, Geraci Siculo, Polizzi Generosa e San Mauro Castelverde. Fiocchi anche a Prizzi. Nel corso della notte le temperature si sono abbassate raggiungendo lo zero. Le vette delle montagne si sono imbiancate come la stazione sciistica di Piano Battaglia.