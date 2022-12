MALTEMPO

Sono partite stamattina verso Barcellona e le zone alluvionate in provincia di Messina, zona peloritana e tirrenica, decine di squadre di organizzazioni di volontariato della Protezione civile regionale dotate di pompe idrovore e materiali e mezzi, provenienti da Palermo, Caltanissetta, Enna e Catania, per aiutare quelle popolazioni che stamattina si sono svegliate con cantine e garage allagati.

I disagi

Risultano molte strade dissestate dal fango e dai detriti provocati dal nubifragio di ieri notte ma grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e alla solerzia dei sindaci dei territori interessati, il sistema di protezione civile regionale ha risposto con efficacia, evitando feriti, rispondendo alle chiamate di soccorso di tanti cittadini e, ancora adesso, è in piena attività per il rapido rientro nell’ordinario e il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Sopralluogo della protezione civile

Nel pomeriggio è previsto il sopralluogo del capo della protezione civile siciliana, Salvo Cocina, che avendo costantemente informato il presidente Renato Schifani della situazione, si sta recando con funzionari e tecnici regionali nelle zone interessate dal maltempo. A Barcellona, Milazzo e Terme Vigliatore sono operativi i CoC – centro operativo comunale, luogo dal quale si attivano i vari interventi, sotto il coordinamento incessante della direzione generale e territoriale della Protezione civile siciliana.

Il sindaco di Barcellona: “Fondi bloccati”

«Il problema maggiore dell’Italia è la burocrazia: i danni più ingenti per il maltempo a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) non sono venuti dai torrenti, ma dalle saie che si sono allagate e non sono in sicurezza, e hanno creato fiumi di fango. E dire che c’è un finanziamento bloccato da oltre un anno di oltre 15 mln di euro alla Regione che era proprio per la messa in sicurezza di queste saie ed è già esecutivo. Ne ho parlato col presidente della Regione Renato Schifani mi ha dato la sua disponibilità a sbloccare questo finanziamento». Lo dice il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Calabrò.

«Ieri – prosegue – grazie a lavori fatti in precedenza nel torrente Longano non è esondato, ma purtroppo le saie dove da 50 anni nessuno è intervenuto per regimentarle e metterle in sicurezza hanno creato seri problemi. Al momento si sta lavorando per liberare le strade, ieri abbiamo pensato soprattutto a mettere in salvo gli anziani spostandoli dalle loro abitazioni. Oggi pomeriggio sarà qui il capo della Protezione Civile regionale Salvatore Cocina e il prefetto di di Messina Cosima di Stani e con loro valuteremo gli interventi da fare e i danni».