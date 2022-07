Identificate 11 persone, elevate due sanzioni amministrative a camper in sosta abusiva

Sgomberata la spiaggia dell’Arenella da una tendopoli che era stata installata da alcune settimane. Il servizio è stato disposto dal questore di Palermo Leopoldo Laricchia. Alla questura erano arrivate diverse segnalazioni che lamentavano l’installazione dell’accampamento di più persone con tende e gazebo che vivevano in spiaggia con gravi disagi per i residenti.

Allo sgombero con gli agenti dei commissariati “Libertà” e “Mondello” ed ha visto impegnati i carabinieri, i finanzieri, i militari della guardia costiera e la polizia municipale. Sono state identificate 11 persone che vivevano in spiaggia, elevate due sanzioni amministrative a due camper per sosta abusiva e sgomberate due “tendopoli”.

Una persona è stata denunciata per occupazione abusiva del demanio e vendita di bevande alcoliche senza licenza con conseguente sequestro amministrativo del frigo bar e di tutta la postazione adibita alla vendita di bevande.

Nuovo sgombero del lido Acapulco all’Addaura

In tema di abusivismo, proprio nei giorni scorsi a Palermo è stato sgomberato per l’ennesima volta il lido Acapulco. I militari della guardia costiera e la polizia hanno sequestrato all’Addaura un frigo e una trentina fra lettini e ombrelloni. Al termine dell’attività è stato identificato e denunciato un uomo di 44 anni per occupazione abusiva.

Il personale dell’Ufficio locale marittimo di Mondello e i poliziotti del commissariato di zona sono intervenuti trovando gli arredi affittati ai clienti. Lettini, ombrelloni e altro che, però, sono stati installati senza alcuna autorizzazione o concessione dell’area.

Discoteche abusive fra spiaggia e lungomare di Isola delle Femmine e Capaci

Discoteche abusive realizzate sul lungomare di località balneari del Palermitano sono state scoperte dai carabinieri. L’operazione di controllo è stata eseguita dai militari dell’arma della compagnia di Carini, sul lungomare tra i comuni di Isola delle Femmine e Capaci, località balneari prese d’assalto in queste settimane d’estate.

Scatta il sequestro

Le verifiche effettuate in orari di ‘lavoro’ delle strutture hanno consentito di far scattare il sequestro delle due discoteche abusive. Sono stati denunciati i titolari di due esercizi commerciali, dove sono stati trovati a ballare alcune centinaia di giovani in assenza delle necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza. Ai due titolari è stato contestato il reato di apertura abusiva di locale pubblico.