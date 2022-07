il caso del maddalusa launch beach nell'agrigentino

Abusivismo in spiaggia: è stata pagata una cauzione di 2 mila euro alla Cassa delle ammende e l’indagato ha accettato di rimuovere i beni abusivi. Rimozione che è stata autorizzata, in queste ore, dalla Procura di Agrigento.

Il proprietario effettuerà i lavori di ripristino eliminando gli abusi

Dopo i sequestri preventivi sulla struttura ricettiva “Maddalusa Launch Beach” e relative pertinenze, l’indagato effettuerà questi primi lavori di ripristino, eliminando gli abusi: banconi, erba sintetica, pedane, bancone bar, vetrine frigo, lavabi, piani di lavoro, pedane di legno per l’accesso al mare, scale di legno per accedere all’arenile, rimorchio per somministrare alimenti.

La cauzione potrebbe essere restituita

Se questi primi lavori verranno eseguiti a regola d’arte verrà restituita la cauzione di 2 mila euro. In caso contrario verranno ricollocati i sigilli.

Le ipotesi di reato e l’apposizione dei sigilli

I sigilli erano stati apposti alle strutture ricettive del ‘Maddalusa Launch Beach di Burgio Carmelo’ e delle relative pertinenze per le ipotesi di reato – era stato reso noto dalla Procura – di costruzione abusiva su area vincolata; violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, occupazione abusiva di Demanio marittimo.

Nuovo sgombero del lido Acapulco all’Addaura

In tema di abusivismo, proprio ieri, a Palermo è stato sgomberato per l’ennesima volta il lido Acapulco.

I militari della guardia costiera e la polizia hanno sequestrato all’Addaura un frigo e una trentina fra lettini e ombrelloni. Al termine dell’attività è stato identificato e denunciato un uomo di 44 anni per occupazione abusiva.

Il personale dell’Ufficio locale marittimo di Mondello e i poliziotti del commissariato di zona sono intervenuti trovando gli arredi affittati ai clienti. Lettini, ombrelloni e altro che, però, sono stati installati senza alcuna autorizzazione o concessione dell’area.

Discoteche abusive fra spiaggia e lungomare di Isola delle Femmine e Capaci

Discoteche abusive realizzate sul lungomare di località balneari del Palermitano sono state scoperte dai carabinieri

L’operazione di controllo è stata eseguita dai carabinieri della compagnia di Carini, sul lungomare tra i comuni di Isola delle Femmine e Capaci, località balneari prese d’assalto in queste settimane d’estate.

Scatta il sequestro

Le verifiche effettuate in orari di ‘lavoro’ delle strutture hanno consentito di far scattare il sequestro delle due discoteche abusive. Sono stati denunciati i titolari di due esercizi commerciali, dove sono stati trovati a ballare alcune centinaia di giovani in assenza delle necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza. Ai due titolari è stato contestato il reato di apertura abusiva di locale pubblico.