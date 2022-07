Discoteche abusive realizzate sul lungomare di località balneari del Palermitano sono state scoperte dai carabinieri

L’operazione di controllo

L’operazione di controllo è stata eseguita dai carabinieri della compagnia di Carini, sul lungomare tra i comuni di Isola delle Femmine e Capaci, località balneari prese d’assalto in queste settimane d’estate.

Scatta il sequestro

Le verifiche effettuate in orari di ‘lavoro’ delle strutture hanno consentito di far scattare il sequestro delle due discoteche abusive. Sono stati denunciati i titolari di due esercizi commerciali, dove sono stati trovati a ballare alcune centinaia di giovani in assenza delle necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza. Ai due titolari è stato contestato il reato di apertura abusiva di locale pubblico.

Controlli serrati per tutta l’estate

I controlli sul lungomare dei comuni di Isola delle Femmine e di Capaci proseguiranno per tutta l’estate, soprattutto nei fine settimana, quando il fenomeno della movida ‘abusiva’ assume dimensioni più allarmanti, anche per la verifica del rispetto delle ordinanze proprio contro la cosìdetta “mala movida”, emanate dai sindaci Pietro Puccio e Orazio Nevoloso prorogate per tutto il periodo estivo. Si tratta di ordinanze che vogliono disciplinare, in particolar modo, la vendita e il consumo di bevande alcoliche, nonché porre limiti alle emissioni sonore dei locali a tutela delle tranquillità dei residenti della zona.

Anche Palermo rafforza i controlli

Anche a Palermo ci saranno, in questi mesi, più controlli della polizia municipale nelle aree del centro storico e, in particolare, nelle zone della movida notturna. Lo si è appreso dall’incontro tra l’assessore al Centro storico, Maurizio Carta, il comandante della polizia municipale, Margherita Amato e il commissario Benny Cassarà, per affrontare la necessità di un maggiore presidio per il controllo della qualità e dell’adeguatezza delle attività commerciali in piazza Verdi e in via Maqueda, nonché, in sinergia con le forze dell’ordine, nei luoghi del divertimento serale sia in centro storico, sia lungo la costa, fino alle borgate di Mondello e Sferracavallo.