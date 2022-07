i controlli della municipale sono scattati sabato scorso

Proseguono senza sosta a Palermo, come in altre città, i controlli contro la movida senza regole da parte della polizia municipale. Controlli che sono stati eseguiti anche sabato scorso.

Sanzionato un pub in corso Vittorio Emanuele

I vigili urbani, su segnalazione dei residenti, sono arrivati in un pub situato in corso Vittorio Emanuele.

All’atto del sopralluogo era in corso un intrattenimento musicale, con emissioni sonore e diffusione musicale amplificata all’aperto. Si occupava, inoltre, con numerosi arredi e attrezzature a servizio dell’attività, una cospicua porzione di sede stradale. Dal controllo visivo, formale e documentale dell’attività, sono emerse violazioni per occupazione illecita di suolo pubblico, nello spazio esterno al locale, di circa 60 mq. E’ stata fatta comunicazione di notizia di reato, art. 633 c.p. e art. 639 bis c.p.

Numerose multe rimediate dal gestore

Numerose le contestazioni fatte al gestore del pub: Art. 20 CdS, per l’illecita occupazione di suolo pubblico, con verbale di €173; Art. 12 Dehors, perché sprovvisto della necessaria concessione di suolo pubblico, senza essersi conformato al Regolamento comunale, con verbale di € 350; Sprovvisto della prescritta Scia sanitaria esterna, con verbale di € 1.000; Sprovvisto della prescritta relazione fonometrica delle apparecchiature musicali in uso, con verbale di € 50.

Il sequestro di apparecchiature e la chiusura per 5 giorni

E’ stato disposto il sequestro amministrativo cautelare, con apposizione di sigilli, di n. 4 apparecchiature elettroacustiche musicali, diffusori audio, consolle e mixer, per diffusione musicale all’aperto in un’area di pertinenza del locale, con verbale di contestazione di € 50.

Successivamente, con ordinanza del Suap, sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura coatta di giorni 5 dell’attività.

Inoltre è stato immediatamente interrotto l’evento abusivo di intrattenimento musicale e si è proceduto al ripristino dello stato dei luoghi.

Sanzionato un bar a Mondello, serata musicale abusiva

Sempre su esposto dei residenti, gli agenti della municipale sono arrivati in un bar a Mondello.

All’atto del sopralluogo, era in corso un intrattenimento musicale, con emissioni sonore e diffusione musicale amplificata all’aperto.

Inoltre, si effettuava illecitamente la ristorazione ai tavoli, con servizio in modalità assistita, con circa 200 avventori. Dal controllo visivo, formale e documentale dell’attività, sono emerse violazioni per l’illecita somministrazione ai tavoli, perché privo della prescritta autorizzazione.

Anche in questo caso numerose multe e chiusura

E’ stato accertato che il locale esercitava la somministrazione ai tavoli, con servizio in modalità assistita, privo di autorizzazione, con verbale di €5.000; sprovvisto della prescritta Scia sanitaria esterna, con verbale di € 1.000; sprovvisto della prescritta relazione fonometrica delle apparecchiature musicali in uso, con verbale di € 50. Anche in questo caso è stato disposto il sequestro amministrativo cautelare, con apposizione di sigilli, di n. 4 apparecchiature elettroacustiche musicali, diffusori audio, consolle e mixer, per diffusione musicale all’aperto in un’area di pertinenza del locale, con verbale di contestazione di € 50.

Successivamente, con ordinanza del Suap, sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura coatta di giorni 5 dell’attività.

Immediata interruzione dell’evento abusivo di intrattenimento musicale e ripristino dello stato dei luoghi.