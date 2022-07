L'appello alle autorità

Un chiosco abusivo lungo la spiaggia di San Leone, come denuncia l’associazione ambientalista Mareamico di Agrigento che chiede alle autorità d’intervenire quanto prima per la sua rimozione.

L’obbrobrio a San Leone

“A San Leone nella spiaggia delle dune è nato un nuovo obbrobrio”, questo l’annuncio social degli ambientalisti agrigentini che si occupano di monitorare quello che avviene in mare e lungo le coste. “Stanno costruendo un orribile chiosco su una vecchia piattaforma, a pochi metri dal ristorante “le dune”, in riva al mare. Da notizie assunte pare che non sia stata rilasciata alcuna autorizzazione da parte del Demanio”.

Chiesta la rimozione

L’associazione degli ambientalisti ha fatto inoltre sapere di aver chiesto a diverse autorità d’intervenire, per eliminare questo orribile mostro che deturpa l’immagine della bella spiaggia. E non è cerro la prima volta che vengono denunciati fatti gravi che si verificano in tutto il tratto costiero della provincia di Agrigento.

L’impegno per la pulizia delle spiagge

Mareamico si occupa di segnalare cosa non va ma si attiva anche per il bene dell’ambiente. Nei giorni scorsi attivisti ambientalisti e volontari a raccolta per ripulire due spiagge della provincia di Agrigento e donarle nuovamente alla comunità. Mareamico Agrigento ha raccolto il grido di allarme di tanti cittadini e del Comitato per Maddalusa ed ha deciso di organizzare una giornata di pulizia a Maddalusa.

L’appello degli ambientalisti

“Visto che nessuno fa nulla, non possiamo assistere in silenzio al degrado delle nostre spiagge – dice Mareamico in un video pubblicato su Facebook -. Nel bagnasciuga di Maddalusa e Babbaluciara ci sono decine di pneumatici e quintali di plastiche, portati a riva dalle mareggiate invernali”. L’appuntamento è per domenica 26 giugno. “Vieni con noi a pulire questa spiaggia. Fai qualcosa anche tu per la nostra città e non girarti dall’altra parte”. Questo l’appello degli attivisti dell’associazione ambientalista che segue con attenzione tutte le località agrigentine. I Carabinieri, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, hanno posto sotto sequestro una vasta area di Punta Bianca, al cui interno ricade un immobile abusivo, in territorio di Palma di Montechiaro.