L'onoreficenza

La legalità, lo spirito di servizio e di sacrificio verso la divisa che si indossa, l’impegno costante contro ogni forma di crimine, in sintonia con i valori e i pilastri sia dell’Arma che della nostra Costituzione Repubblicana, il tutto con professionalità, responsabilità e decisionismo.

La Misilmeri, quella che si identifica nella figura di Rocco Chinnici non può che felicitarsi e congratularsi con il Ten. Colonnello Marco Montemagno per il prestigioso riconoscimento ricevuto quest’oggi e che i misilmeresi condividono come segno di riconoscimento verso chi ha dato a questa comunità lavoro e impegno sulla scia di valorosi uomini come il Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa e il Ten. Colonnello Giuseppe Russo

La cerimonia nella Sala di Rappresentanza Carlo Alberto Dalla Chiesa della Prefettura

Nella prestigiosa Sala di Rappresentanza Carlo Alberto Dalla Chiesa della Prefettura di Palermo si è tenuta oggi la cerimonia di conferimento delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il Prefetto e il Generale di Divisione Spina, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, hanno consegnato il prestigioso titolo al Tenente Colonnello Marco Montemagno, riconoscendo il suo impegno e la sua dedizione al servizio dello Stato.

Una carriera eccellente nell’arma

Montemagno, 42 anni, originario di Catania, ha costruito una carriera di eccellenza nell’Arma dei Carabinieri. In oltre 20 anni di servizio, ha ricoperto ruoli di rilievo, operando in contesti di elevata complessità. Tra i suoi incarichi principali, il servizio presso la Sezione “Catturandi” di Reggio Calabria, dove ha contribuito alla cattura di pericolosi latitanti, e posizioni operative presso di Vibo Valentia e al Comando della Compagnia di Misilmeri.

Dal 2023, il Tenente Colonnello Montemagno è al comando del Reparto Territoriale di Gela, un’area caratterizzata da delicate problematiche di ordine pubblico e criminalità organizzata . Il suo lavoro si è distinto per operazioni efficaci contro la criminalità organizzata e comune. Il conferimento del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della repubblica Italiana rappresenta un tributo per l’attività, svolta con grande professionalità e dedizione a tutela della sicurezza e della legalità.

