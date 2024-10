incontro a siracusa in prefettura

Sarà costituito un tavolo permanente in prefettura per pianificare azioni finalizzate a potenziare il personale dell’Arpa, a corto di organico, allo scopo di monitorare la qualità dell’aria nell’area industriale del Siracusano.

L’incontro in Prefettura

E’ quanto è emerso al termine dell’incontro tenutasi stamane tra il prefetto Giovanni Signer ed i sindaci dei Comuni di Siracusa, Augusta, Floridia, Melilli, Priolo e Solarino, ricadente nell’Aerca, area ad elevato rischio di crisi ambientale, per via della presenza del Petrolchimico, peraltro al centro delle preoccupazioni da parte dei sindacati dopo la decisione dell’Eni di chiudere l’impianto Versalis, che potrebbe avere effetti devastanti per la tenuta dell’intera zona industriale.

Il caso della pioggia oleosa

Dall’altra parte, però, ci sono le preoccupazioni delle comunità che vivono sotto il cono d’ombra degli stabilimenti: sono tante le segnalazioni sui cattivi odori e su altri fenomeni, come la pioggia oleosa caduta tra Melilli, Città Giardino e Siracusa, causata da un problema ad un impianto della raffineria Isab, posto poi sotto sequestro dalla Procura.

Organico dell’Arpa all’osso

Quest’ultimo episodio ha evidenziato la carenza di organico dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale, da qui l’esigenza da parte del prefetto e dei sindaci di fare il punto della situazione e trovare un piano di azione comune. A tal proposito, all’incontro di stamane c’era anche il direttore tecnico dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sicilia, Gaetano Valastro, insieme all’ingegner Simona Ottaviano, tecnico collaboratore professionale esperto.

Il prefetto

“Il prefetto ha rimarcato l’importanza – si legge nella nota della Prefettura – delle attività di controllo, quale strumento funzionale ad una più ampia valutazione complessi va dei livelli di pressione ambientale per valutare lo stato complessivo della zona industriale e garantire ai cittadini livelli di vivibilità e di qualità dell’area adeguati ai vigenti standard normativi, anche scongiurando fenomeni di emissioni maleodoranti e moleste”.

Il tavolo

“I sindaci hanno unanimemente espresso vivo apprezzamento per la sensibilità mostrata dal Prefetto, che ha accolto la richiesta di costituire presso la Prefettura di Siracusa un Tavolo permanente per promuovere una pianificazione sinergica delle attività finalizzate al potenziamento strutturale della dotazione organica e strumentale dell’ARPA Sicilia nell’AERCA in argomento, con il necessario coinvolgimento dei rappresentanti dei competenti Assessorati regionali” conclude la nota.