Rafforzare la collaborazione tra Regione Sicilia, Arpa Sicilia, Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa) e Ispra al fine di elaborare uno studio scientifico su desertificazione ed erosione costiera della Sicilia. È l’obiettivo che si sono dati il presidente Renato Schifani, l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino, il direttore generale di Arpa Sicilia Vincenzo Infantino, il presidente di Snpa Stefano Laporta e il direttore di Ispra Maria Siclari, nell’incontro che si è svolto a Palazzo d’Orléans.

Pianificazione basata su dati scientifici

«Dobbiamo pensare al futuro della nostra terra – dice il governatore – e abbiamo bisogno di pianificare interventi puntuali basandoci su dati ed evidenze scientifiche. Solo così potremo, nel medio e lungo periodo, tutelare i nostri territori e la popolazione che vi risiede. Intensificare, quindi, il rapporto con le agenzie per l’ambiente che già operano in maniera eccellente in Sicilia e in tutto il territorio nazionale non può che essere un vantaggio».

Oltre 10 milioni di danni per il maltempo, la giunta regionale convocata d’urgenza

La Sicilia fa la conta dei danni dopo l’ondata di maltempo che ha colpito l’isola. Una prima stima, comunicata al capo della Protezione Civile Salvo Cocina, parla di una cifra che potrebbe raggiungere i 10 milioni di euro, includendo case distrutte e aziende in ginocchio. La giunta regionale, riunita dal presidente Renato Schifani, si appresta a dichiarare lo stato di calamità e a stanziare i primi fondi per interventi urgenti su strade, fiumi e costoni rocciosi.

Primi interventi su fiumi e strade

Quattro gli interventi già programmati: la rimozione dei detriti alla foce del fiume Salso, nell’Agrigentino, per ripristinare il deflusso dell’acqua; il superamento di una frana che ha bloccato la strada e le attività commerciali nell’Ennese, nei pressi di Pergusa; e altri due interventi non ancora specificati. I fondi per questi interventi saranno stanziati oggi stesso dalla giunta regionale.