Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato eseguito dai carabinieri della compagnia Palermo Piazza Verdi nel quartiere di Bonagia. L’intervento è stato condotto con il supporto dei militari della compagnia di intervento operativo del 12° reggimento “Sicilia”, del nucleo cinofili e dei carabinieri forestali del centro anticrimine natura, oltre alla collaborazione dei vigili del fuoco e dei tecnici dell’Enel.

Le verifiche all’interno di un complesso residenziale della zona si sono concluse con la denuncia di due persone.

Maltrattamento di animali e sequestro di quattordici cuccioli

Il primo provvedimento ha riguardato un cinquantunenne palermitano, accusato del reato di maltrattamento di animali. Durante le ispezioni condotte in un box nella disponibilità dell’indagato, i militari dell’Arma e gli specialisti forestali hanno rinvenuto quattordici cuccioli di cane di varie razze.

Gli animali erano custoditi in spazi ritenuti incompatibili con la loro natura e in condizioni igienico-sanitarie precarie. Al termine degli accertamenti, i cagnolini sono stati prelevati e affidati alle cure del canile municipale del capoluogo.

Furto di energia elettrica e verifiche sulla sicurezza stradale

Nel corso delle stesse operazioni, una seconda denuncia è scattata a carico di un trentaduenne, ritenuto responsabile di furto aggravato di energia elettrica. Grazie all’ausilio dei tecnici dell’Enel, i carabinieri hanno accertato la presenza di un allaccio abusivo diretto alla rete pubblica, realizzato per alimentare illegalmente l’immobile utilizzato dall’uomo.

L’attività interforze ha consentito inoltre di eseguire approfonditi controlli in materia di sicurezza stradale e decoro urbano. Il bilancio complessivo dell’operazione riporta l’identificazione di 141 persone, la verifica di quarantacinque veicoli e la contestazione di undici contravvenzioni per infrazioni al codice della strada.