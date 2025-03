Intervento di carabinieri

Tensione all’ospedale di Villa Sofia a Palermo. Un palermitano di 56 anni al pronto soccorso di Villa Sofia ha urlato e minacciato i dipendenti danneggiando l’ufficio accettazione. Per placare la furia è stato necessario l’intervento dei carabinieri che hanno identificato l’aggressore.

L’uomo in attesa al triage è andato su tutte le furie dopo aver protestato per i tempi di attesa.

È stato invitato dal sanitario di turno a calmarsi, ma ha continuato a inveire contro medici e infermieri. Poi ha sferrato pugni contro la barriera divisoria e urlando e minacciando il personale, davanti a decine di pazienti presenti.

I militari arrivati sul posto hanno trovato il plexiglass del desk di accoglienza in frantumi e l’uomo in stato di agitazione. Quest’ultimo è stato identificato e denunciato. Non ci sono feriti.