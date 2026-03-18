Tensione la scorsa notte nel quartiere Zisa a Palermo per una vampa di San Giuseppe. Alcuni giovani incappucciati in via Guglielmo il Buono hanno cercato di dare fuoco a una catasta di legna.

Hanno bloccato la strada con i cassonetti per cercare di bloccare i mezzi di soccorso intervenuti per cercare di spegnere le fiamme e rimuovere il legname sulla strada. Sono intervenuti i poliziotti antisommossa per supportare le squadre dei vigili del fuoco impegnate nel soccorso. Alcuni testimoni raccontano di un lancio di pietre tanto che alcuni finestrini della auto sono andati in frantumi.

Scene che, come previsto dal servizio predisposto oggi dalla questura di concerto con la prefettura e i carabinieri si potrebbero ripetere in diversi quartieri dove nonostante l’intervento della Rap sono pronte le cataste per essere incendiate secondo un’antica tradizione alla vigilia e nel giorno di San Giuseppe.