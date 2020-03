Intervento interforze

Si sono registrati momenti di tensione questa mattina nel corso dell’operazione della polizia municipale di Palermo per chiudere le tante bancarelle aperte regolarmente questa mattina al mercato di Ballarò.

Due commercianti hanno protestato e uno di loro avrebbe cercato di impedire la chiusura dell’esercizio commerciale. Solo l’arrivo di altri familiari e degli operai della Rap che stavano caricando la merce esposta ha fatto rientrare la protesta.

“Non è possibile che queste decisioni vengano prese in questo modo – dice un commerciante – Noi questa mattina siamo andati regolarmente al mercato e rifornirci. Che ne facciamo di questa merce. Potevano informarci ieri non saremmo andati al mercato che ancora oggi è aperto”.

Tanti i palermitani che si erano recati al mercato come in questi giorni che sono stati allontanati dalle forze dell’ordine. Al mercato restano aperti solo i negozianti che hanno una bottega. Niente bancarelle fino a nuove disposizioni. La sospensione è stata disposta anche per i mercatini rionali.

Operazioni di questo tipo saranno ripetute in altre zone di Palermo dove nonostante i divieti dell’amministrazione comunale sono stati montati anche oggi le bancarelle. Altri interventi sono previsti per i prossimi giorni. A garantire il blocco delle vendite a Ballarò sono rimaste in zona delle pattuglie della polizia municipale.