Gli agenti di polizia del commissariato Zisa hanno salvato una giovane palermitana che stava lanciandosi dal balcone Con una corda attorno al collo.

I poliziotti sono riusciti ad entrare in casa e bloccare all’ultimo momento la giovane che già aveva superato la ringhiera. Attimi concitati. Era arrivata la segnalazione al 112.

E’ successo nella zona viale Regione Siciliana nord ovest. Gli agenti sono saliti in casa delle giovane e per pochi secondi hanno evitato la tragedia. La giovane è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 e portata in ospedale e affidata ai medici e agli psicologi.