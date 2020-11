L'uomo ha cercato di farla finita perché solo

Ha tentato di lanciarsi dal ponte Oreto a Palermo. Per sua fortuna sono intervenuti prima un istruttore che lavora in palestra e subito dopo i carabinieri che hanno evitato il peggio.

Un uomo di 72 anni questa mattina è rimasto per diversi minuti nei pressi del ponte dove c’è sempre molto traffico.

Uno degli automobilisti in transito Gianluca Di Vita ha compreso immediatamente le intenzioni dell’anziano che voleva farla finita perché sempre solo e lontano dalle persone care.

“Ho capito subito quello che stava succedendo – ha raccontato Di Vita – e sono riuscito a bloccarlo. Subito dopo sono arrivati i carabinieri”.

L’istruttore ha fermato l’auto ed è riuscito a bloccare l’anziano. Ha chiamato il 112. Sono arrivate immediatamente diverse pattuglie dei militari che hanno cercato prima di tranquillizzare l’uomo e poi sono riusciti a farlo desistere.

Il pensionato è stato portato in caserma e qui ha raccontato i motivi del suo gesto. L’uomo in preda allo sconforto per la solitudine ha tentato di compiere l’estremo gesto.

Grazie alla prontezza dell’istruttore di 42 anni e la professionalità dei militari è stata evitata l’ennesima tragedia in quel luogo.